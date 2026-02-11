Paraguay confirma amistoso con Marruecos en marzo, en su camino al Mundial

ASUNCIÓN, 11 feb (Reuters) - La selección de fútbol de Paraguay confirmó el miércoles un partido amistoso con Marruecos el 31 de marzo en Francia, como parte de sus preparativos para el Mundial.

Los equipos se enfrentarán en el estadio Bollaert-Delelis de la ciudad de Lens, dijo la Asociación Paraguaya de Fútbol en un comunicado. Según medios locales, el conjunto sudamericano tiene previsto también medirse con Grecia en la misma fecha FIFA.

Paraguay, que clasificó en sexto lugar de la eliminatoria de la Conmebol, integra el Grupo D junto con Estados Unidos, Australia y un rival europeo que se definirá en el repechaje de marzo. Debutará el 12 de junio frente al conjunto estadounidense -anfitrión del torneo junto con México y Canadá- en Los Ángeles.

