Paraguay cree que exfuncionario mexicano capturado quería montar red criminal

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Autoridades paraguayas indicaron el lunes que el exsecretario de Seguridad de un estado del sudeste mexicano detenido en ese país y acusado por el gobierno mexicano de liderar un cártel local, llevaba poco tiempo en Paraguay pero pretendía montar una red criminal.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas paraguaya, Jalil Rachid, explicó que Hernán Bermúdez —exjefe de Seguridad de Tabasco— huyó de México a Panamá, de ahí a Brasil y entró ilegalmente a Paraguay en fechas recientes que no indicó.

Ahí se escondió en una vivienda de la que no salía y desde donde presumen que estaba en contacto con líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación en México, la organización a la que vinculan al detenido.

“Hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red criminal acá en Paraguay”, donde su sobrino fue detenido hace un par de meses y donde también estaba su esposa, que aunque entró también ilegalmente regularizó su situación el 27 de agosto, agregó Rachid.

Bermúdez, acusado por México de liderar el cártel local llamado La Barredora, es una de las capturas de mayor calado político de la presidencia de Claudia Sheinbaum porque fue Adán Augusto López, un peso pesado del partido oficialista Morena —secretario de Gobernación del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual senador— quien lo puso en el cargo a fines de 2019 cuando era gobernador de Tabasco.

López renunció en enero en medio de una creciente violencia vinculada con el narcotráfico en ese estado mexicano.

“Nunca durante mi ejercicio de gobierno tuve algún indicio o alguna sospecha" sobre Bermúdez, aseguró López en sede parlamentaria en agosto. "En términos de seguridad hicimos un trabajo colegiado”.

Según el gobierno mexicano, Bermúdez empezó a ser investigado a fines de 2024 pero la orden de captura se emitió en febrero por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

Rachid indicó que Bermúdez aceptó la extradición, pero se negó al procedimiento abreviado por lo que de momento seguirá detenido en Paraguay. No obstante, confió en que este procedimiento legal “se pueda reducir al máximo”.

Agregó que se trató de una investigación “bastante compleja tanto para México como para nosotros” por ser una persona de “alto valor estratégico” para las autoridades mexicanas y que fue ubicado gracias a movimientos financieros con una tarjeta realizados en Paraguay.

Pero la investigación continúa porque “no podemos permitir que estructuras o líderes vinculados al crimen organizado se instalen en nuestro país”, subrayó.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró durante el fin de semana la captura y compartió un video en sus redes sociales donde se ve cómo equipos de operaciones especiales tiraron abajo la puerta de una lujosa vivienda y lo detuvieron el viernes por la noche.

En el lugar se localizaron celulares y tarjetas cuya información está bajo investigación.

Sheinbaum agradeció la colaboración de todas las autoridades paraguayas y aseguró que habría tolerancia cero para cualquier implicado.

En julio, poco después de hacerse pública la investigación contra Bermúdez, López dijo estar a disposición de las autoridades si así se lo requerían aunque, en aquel momento, no se lo habían solicitado. “Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno (en Tabasco) y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos”, escribió en su cuenta oficial de X.

La captura de Bermúdez tiene lugar en medio de la intensificación de los operativos contra los cárteles por parte del gobierno de Sheinbaum, de importantes detenciones de miembros de la Marina vinculados con el robo de combustible y cuando México se encuentra inmerso en una negociación cada vez más tortuosa con Estados Unidos en temas comerciales, de migración y de seguridad.