Paraguay descubre piezas valiosas en su camino de regreso a un Mundial

Julio Enciso, Miguel Almirón, Diego Gómez y Matías Galarza: en su firme camino de regreso a una Copa del Mundo, Paraguay descubre piezas valiosas que su entrenador, Gustavo Alfaro, se ha encargado de hacer brillar.

El técnico argentino dio un gran paso el jueves, al vencer 2-0 al Uruguay de su compatriota Marcelo Bielsa en Asunción, para encaminar a los Albirrojos a su primera participación mundialista desde Sudáfrica 2010.

El autodenominado "cazador de utopías" advirtió que sus hombres ganaron "la madre de todas las batallas", una descripción poética pero no lejana de la realidad, pues igualaron a Ecuador en la segunda posición con 24 puntos.

Los guaraníes podrían firmar su clasificación virtual este viernes si Venezuela y Bolivia empatan en Maturín, en un duelo clave por la repesca.

Si no hay paridad, Alfaro y compañía podrán inscribirse en la Copa del Mundo cuando visiten al Brasil (4°) de Carlo Ancelotti el martes en Sao Paulo, en la antepenúltima jornada del clasificatorio sudamericano.

El argentino ya sabe poner de rodillas a la Canarinha, a la que sus albirrojos derrotaron 1-0 en septiembre, en uno de los triunfos poderosos que ha firmado desde que aterrizó en Asunción hace nueve meses. También vencieron a la líder Argentina (2-1) en noviembre.

- El ganador "se hace" -

"Ganador no se nace. Se hace", es la sentencia que el DT inculcó a sus jugadores para motivarlos, un mantra que parece haber funcionado puesto que Paraguay protagoniza una resurrección de ensueño.

Ha conseguido alzar cabeza, y el Loco Bielsa puede dar fe, gracias a actuaciones estelares de Julio Enciso, Miguel Almirón, Diego Gómez y Matías Galarza, respaldados en la defensa por la vigilancia imperial del capitán, el central Gustavo Gómez.

Con 21, 22 y 23 años, Enciso, Gómez y Galarza no respetaron los pergaminos de sus rivales, que militan en equipos más poderosos de Europa y Sudamérica, e hicieron estragos en la defensa celeste.

Con su gol a los 13 minutos, Galarza produjo la primera explosión de júbilo de los más de 40.000 fanáticos que se dieron cita el jueves en el estadio Defensores del Chaco.

El mediocampista de Talleres de Argentina atropelló y, al estilo paraguayo, de cabeza, clavó la pelota al fondo del arco custodiado por Santiago Mele.

La jugada fue fabricada por Enciso e incluyó un pase de taco a Gómez, su coequipero en el Brighton inglés y excompañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

Pero antes hubo una gran jugada entre Almirón (Atlanta United de la MLS) y Enciso que pudo haber desembocado en conquista. La pelota, sin embargo, fue tapada dificultosamente por el arquero uruguayo.

"Cuántos años hacía que no se ganaba a Uruguay, a Argentina, a Brasil.

Es difícil, pero lentamente Paraguay está recuperando su lugar en Sudamérica, entre las selecciones más competitivas del mundo", valoró Alfaro. Zaga muy fiable Paraguay cuenta además en sus filas con un motorcito que parece pasar desapercibido, el volante Andrés Cubas, quien limpia las cañerías para que no se filtren los delanteros rivales. El mediocampista de 29 años defiende al Vancouver Whitecaps de la MLS, flamante subcampeón de la Liga de Campeones de la Concacaf. Cubas prepara junto con Diego Gómez la artillería que luego explotan Enciso, Almirón y Tony Sanabria, a quienes suele unirse el determinante Galarza desde más atrás. La unión de todos permitió que Paraguay sumara al menos media docena de acciones rápidas y claras contra la portería charrúa, resguardada por Mele. El acecho constante obligó al craso error del defensa Ronald Araújo, del FC Barcelona, de cometer una falta en el área contra Enciso, mayor promesa paraguaya y quien transformó el penal en gol. En contraste, los desdibujados celestes casi no exigieron al guardameta Roberto "Gatito" Fernández. Y no fue casualidad. Desde que Alfaro se estrenó con Paraguay, el 6 de septiembre de 2024, en un empate sin goles ante Uruguay en Montevideo, los guaraníes han recibido apenas seis dianas en nueve partidos. Marchan invictos (cinco victorias, cuatro empates), a paso seguro, hacia su retorno mundialista. hro/raa/