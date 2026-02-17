Paraguay: diplomacia jurídica italiana en lucha contra el crimen

Las máximas autoridades del país —los ministerios del Interior y de Justicia, la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Inteligencia— firmaron la aprobación del Reglamento del Plan de Acción del Comité Técnico Interinstitucional (CTI) de Inteligencia Penitenciaria, elaborado con el respaldo de la Unión Europea.

El documento —informó la embajada de Italia— marca un hito en la política de seguridad nacional y fortalece la cooperación interinstitucional frente al crimen organizado.

El CTI surge como un órgano estratégico de composición mixta, con la misión de desarrollar un sistema de inteligencia penitenciaria moderno y eficaz, capaz de coordinar esfuerzos entre instituciones, compartir información crítica y diseñar planes operativos conjuntos.

El texto, elaborado con el apoyo del Programa Regional El PAcCTO 2.0 de la Unión Europea, refleja la voluntad de Paraguay de reforzar la cooperación internacional y regional en materia de seguridad, consolidándose como un actor clave en la lucha contra el crimen organizado.

El objetivo es claro: blindar el sistema penitenciario ante la infiltración de organizaciones criminales y transformarlo en un espacio seguro, transparente y bajo control del Estado.

El documento —añade la nota— fue suscrito por Rubén Maciel Guerreño, ministro sustituto de Justicia; Óscar Rafael Pereira, viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior; Carlos Benítez González, comandante de la Policía Nacional; y Marcos Alcaraz Recalde, representante de la Secretaría Nacional de Inteligencia.

También estuvieron presentes el doctor Roberto Tartaglia, experto del programa El PAcCTO 2.0 de la Unión Europea; Sergio Velilla, director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia; e Isaac Ferreira, viceministro secretario adjunto.

Durante el acto de firma, el ministro sustituto Rubén Maciel subrayó que con este paso se consolida un proceso ya iniciado, en un clima de confianza y trabajo conjunto. (ANSA).