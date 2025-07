Paraguay: El Ejército de Paraguay abate a un guerrillero del EPP involucrado en el secuestro del exvicepresidente Denis

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ejército de Paraguay ha anunciado este lunes que sus fuerzas han abatido a un miembro de la guerrilla Ejército del Pueblo de Paraguay (EPP) involucrado en múltiples ataques y secuestros, entre ellos el del exvicepresidente Óscar Denis, tras un enfrentamiento del grupo armado con tropas paraguayas en Canindeyú, en el noreste del país. El guerrillero, identificado como Rubén Darío López, alias 'Loro', pertenecía al primer anillo del EPP y había sido parte, además del secuestro de Denis, de al menos dos fusilamientos en Concepción y en San Pedro, ambas ciudades situadas en la franja central del país pero próximas al lugar donde ha fallecido el individuo, según han indicado las autoridades. "Estamos hablando de una persona sin escrúpulo y que se encargaba de la parte operativa del EPP, tenía a su cargo el reconocimiento para todas las acciones terroristas que realizaba este grupo criminal. Podemos decir con mucha ciencia que era un cabecilla muy importante de esta estructura criminal terrorista", ha asegurado el comandante del Batallón de Inteligencia Militar, Carlos Casco, en declaraciones recogidas por el diario paraguayo LA NACION. A su vez, el comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), Abel Acuña, ha indicado que la guerrilla contaría ahora con entre seis y ocho miembros, que ya se habrían desplazado a Canindeyú desde el departamento de Amambay, con el que limita al noroeste, síntomas que han identificado con el debilitamiento del EPP. "No es descartable que siga una célula allá y esté operando ahí, no obstante, tenemos elementos de maniobra que está operando para contrarrestar ese tipo de actividades", ha señalado Acuña en una rueda de prensa en la que también se ha aclarado que el militar herido en los enfrentamientos ocurrido este domingo está recuperándose y fuera de peligro. La Policía Nacional de Paraguay, que ha participado también en las operaciones, ha apuntado también a un debilitamiento del grupo. "Lo que nosotros encontramos ahora y con todas las evidencias y con todo lo que se va a analizar a partir de ahora, es que el EPP tuvo un paro importante en su proyección estratégica de crecimiento y para el posicionamiento del para qué ellos se formaron", ha destacado el jefe del departamento Antisecuestro, Nimio Cardozo, cuya unidad busca información acerca de los secuestrados por esta organización. "(En el lugar) encontramos cosas que no encontramos en otros campamentos, por ejemplo, tenían corriente eléctrica, paneles solares, quiere decir, que el trabajo que realizamos fue muy al detalle y específico", ha detallado Cardozo. La Policía espera que entre los materiales incautados –documentos escritos, tablets y teléfonos móviles– pueda haber datos sobre los secuestrados: el suboficial de Policía Edelio Morínigo, secuestrado hace más de once años; el ganadero Félix Urbieta, secuestrado hace más de nueve años, aunque supuestamente ejecutado en 2017, y el exvicepresidente Denis, tomado por el EPP en 2020. A casi un lustro de los hechos, la familia Denis sigue sin información acerca del político. "Esperamos que haya información sobre papá, tenemos comunicación con las autoridades y seguiremos insistiendo", ha declarado su hija Beatriz a LA NACION. "Es un hombre que me arrebató a mi papá, que nos arrebató a nuestro papá. ¿Qué podrías pensar de un hombre que te saca a un ser querido y encima lucra con eso, a un hombre de tercera edad, que estaba enfermo?", se ha preguntado.