Paraguay empata 0-0 con Ecuador y clasifica al Mundial 2026

Paraguay empató 0-0 con Ecuador este jueves en Asunción y se clasificó para el Mundial de Norteamérica 2026 y volverá a la cita cumbre del fútbol tras 16 años de ausencia.

Ante 45.000 espectadores en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el empate desató la algarabía de jugadores y del público, al tiempo que miles de personas se volcaron a festejar en las calles de la ciudad.

Paraguay alcanzó 25 puntos en las eliminatorias sudamericanas, mientras que Ecuador, que ya estaba clasificado para el Mundial, suma 26 unidades.

En su último compromiso del extenso premundial, Paraguay visitará a Perú en Lima el próximo martes, mientras que la Tricolor recibirá a la campeona del mundo, Argentina, en Guayaquil.

hro7ma