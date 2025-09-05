Paraguay empata 0-0 con Ecuador y clasifica al Mundial 2026
Paraguay empató 0-0 con Ecuador este jueves en Asunción y se clasificó para el Mundial de Norteaméri
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Paraguay empató 0-0 con Ecuador este jueves en Asunción y se clasificó para el Mundial de Norteamérica 2026 y volverá a la cita cumbre del fútbol tras 16 años de ausencia.
Ante 45.000 espectadores en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el empate desató la algarabía de jugadores y del público, al tiempo que miles de personas se volcaron a festejar en las calles de la ciudad.
Paraguay alcanzó 25 puntos en las eliminatorias sudamericanas, mientras que Ecuador, que ya estaba clasificado para el Mundial, suma 26 unidades.
En su último compromiso del extenso premundial, Paraguay visitará a Perú en Lima el próximo martes, mientras que la Tricolor recibirá a la campeona del mundo, Argentina, en Guayaquil.
hro7ma
LA NACION
Otras noticias de Mundial 2026
Más leídas
- 1
El titular de la DGI logró que desplacen al fiscal que investigaba sus propiedades en Miami
- 2
Córdoba | Cruce entre un juez y el gremio judicial por una propuesta de designación que trae polémica
- 3
Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales
- 4
Argentina vs. Venezuela, en vivo: cómo ver online el partido por las eliminatorias sudamericanas 2026