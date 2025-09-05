Paraguay empata 0-0 con Ecuador y saca su boleto al Mundial 2026

ASUNCIÓN, 4 sep (Reuters) - La selección de fútbol de Paraguay empató 0-0 con Ecuador el jueves, un resultado que le aseguró un boleto directo al Mundial 2026 frente a un equipo que ya estaba clasificado.

La paridad en el estadio Defensores del Chaco de Asunción le permitió a Paraguay sumar 25 unidades en la tabla de la eliminatoria sudamericana y situarse en la sexta posición para volver a una Copa del Mundo después de 16 años.

Ecuador, que ya había sacado el ticket al torneo en la fecha pasada, quedó en cuarto lugar con 26 puntos.

Sin la presión por el resultado, Ecuador encaró el juego con más tranquilidad, ejerció una buena marca sobre su rival y controló el balón en los primeros minutos del partido.

Paraguay comenzó a ser más ofensivo en la mitad del primer tiempo pero no consiguió traspasar la ordenada defensa de su rival. La chance más clara de Ecuador la tuvo Nilson Angulo con un remate que fue controlado por el portero local a los 29 minutos.

En un estadio repleto que esperaba celebrar la clasificación con un triunfo, el equipo de Gustavo Alfaro siguió intentando en el segundo tiempo. A los 66 minutos tuvo dos ocasiones consecutivas con una llegada de Tony Sanabria que rebotó en las manos del arquero y un fuerte tiro de larga distancia de Andrés Cubas que pegó en el travesaño.

A pesar del empate, el público estalló en vítores para festejar el retorno al principal campeonato que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, mientras los jugadores se abrazaban en la cancha en medio de fuegos de artificio.

"Estamos muy contentos, muy felices. Logramos algo que hace mucho no se conseguía. Estamos muy orgullosos", dijo Sanabria después del partido.

(Reporte de Daniela Desantis)