Paraguay escala seis posiciones en el Global Soft Power Index 2026

De acuerdo con el ranking, el país sudamericano alcanzó el puesto 78 entre 193 naciones evaluadas, lo que reafirma su posición con un puntaje de 36,4, lo que refleja una mejora sostenida en la percepción global de Paraguay.

El índice, que mide la percepción internacional en áreas como reputación, influencia, gobernanza, cultura, negocios y deporte, vio a Paraguay mejorar también en el indicador "Líder en Deportes", subiendo cuatro posiciones. Esto consolida al deporte como un vector estratégico para su proyección internacional.

La medición se basa en una encuesta a más de 150.000 personas en más de 100 mercados, evaluando a los países miembros de la ONU.

Representantes de REDIEX destacaron que esta mejora en el ranking es una clara señal de que Paraguay está consolidando una reputación positiva a nivel global. Este avance refuerza la confianza de los mercados y apoya la estrategia nacional de atracción de inversiones y promoción de exportaciones.

El progreso de Paraguay también se refleja en su imagen externa y en su capacidad para generar confianza y atraer inversiones, un activo clave en el contexto actual.

Durante 2025, el país fue sede de importantes eventos internacionales y foros económicos que mejoraron su visibilidad y demostraron su capacidad organizativa, infraestructura y seguridad.

Las competencias deportivas internacionales fueron fundamentales en este posicionamiento, destacando al deporte como una herramienta estratégica.

Este ascenso en el ranking ocurre en un entorno de estabilidad macroeconómica, crecimiento de la inversión extranjera y un clima de negocios fortalecido.

Paraguay sigue consolidándose como un destino atractivo para inversiones, respaldado por políticas de apertura, previsibilidad jurídica y competitividad regional.

La mejora en los indicadores de percepción internacional refuerza la confianza de socios estratégicos e inversores, creando nuevas oportunidades de desarrollo económico y cooperación. (ANSA).