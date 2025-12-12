Paraguay espera crecimiento económico moderado en 2026 tras una fuerte expansión este año

ASUNCIÓN, 12 dic (Reuters) - La economía paraguaya crecería un 6% este año y tendría una expansión de 4,2% en 2026 gracias a un dinamismo en sectores no tradicionales como la industria y los servicios, y debido a un fuerte crecimiento de la inversión, dijo el viernes el Banco Central.

El presidente de la entidad, Carlos Carvallo, dijo también que el país, sexto productor mundial de soja y un importante exportador de carne vacuna, cerrará el 2025 con una inflación de 3,6% y que los precios subirían un 3,5% el próximo año.

"Lo que estamos viendo acá es una economía que crece sobre bases diferentes a las que estábamos acostumbrados, crece por sectores no tradicionales de la economía (...) por el desempeño de los sectores secundario y terciario", dijo Carvallo en una conferencia.

"Es un crecimiento equilibrado pero sobre todo virtuoso en el sentido que si bien es muy diversificado, por el lado de la demanda lo que está explicando es la fuerte inversión", agregó el funcionario, quien sostuvo que todos los sectores de la economía (primario, secundario y terciario) crecieron por encima de 5%.

El Producto Interno Bruto se expandió un 4,7% en 2024 y la inflación fue de 3,8%.

Sobre la inflación, Carvallo dijo que el país enfrentó algunos eventos como el aumento en los precios de los alimentos, en especial de la carne vacuna, pero que fueron comportamientos puntuales que no afectaron el índice general.

"Los agentes económicos no esperan mayor inflación en el futuro. Las expectativas están totalmente ancladas", sostuvo. (Reporte de Daniela Desantis, Editado por Manuel Farías)