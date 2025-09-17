Paraguay expulsa a exjefe policial mexicano acusado de nexos con el narcotráfico

Las autoridades de Paraguay expulsaron el miércoles al mexicano Hernán Bermúdez Requena, un exjefe de policía estatal acusado de narcotráfico en su país, hacia donde está siendo trasferido para su detención, informó el gobierno de México.

Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco, fue capturado el 12 de septiembre en las afueras de Asunción.

Está acusado en México de ser jefe de la banda criminal La Barredora, ligada al poderoso cartel Jalisco Nueva Generación.

También conocido como "Comandante H" o "El Abuelo", es considerado un importante objetivo de la policía antidrogas de México.

Se le requiere por supuesta asociación delictuosa, extorsión, secuestro exprés, entre otros delitos, según la fiscalía.

Se había negado ante las autoridades de Paraguay a someterse a un proceso abreviado de extradición, por lo que se le dictó prisión preventiva para iniciar el proceso de extradición que toma 60 días.

Sin embargo, el miércoles "el gobierno de la República del Paraguay notificó al Gobierno de México la decisión de expulsar" al detenido luego de verificar "que el ingreso y estancia de Hernán 'N' en dicho país era irregular", explicó el Gabinete de Seguridad de México en un comunicado.

Responsables de seguridad mexicanos viajaron a Paraguay "para realizar su traslado a territorio nacional, donde se ejecutará la orden de aprehensión que existe en su contra y ponerlo a disposición de la autoridad que lo requiere", agregó.

A su llegada, prevista el miércoles por la noche, "será ingresado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, ubicado en el Estado de México", precisó.

El jefe antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, afirmó el lunes que Bermúdez aparentemente "pretendía instalar una red criminal" en ese país.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, advirtió en un mensaje en la red social X que su país "no será refugio de criminales".

