Paraguay.- Fallece con 87 años Juan Carlos Lospennato, exjugador del Elche CF

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Elche CF ha lamentado el fallecimiento con 87 años del exjugador y entrenador paraguayo Juan Carlos 'Chino' Lezcano, el extranjero que más veces ha vestido la camiseta franjiverde con un total de 254 partidos entre 1962 y 1971.

Así lo comunicó este miércoles la entidad ilicitana desde su cuenta en la red social X. "Nunca te olvidaremos, Chino. Descansa en paz", zanjó el breve mensaje de un Elche que en diciembre de 2017 puso el nombre de Lezcano a la puerta nº24 del Estadio Martínez Valero.

"La Puerta 24 Lezcano no solo servirá para el acceso de los abonados de Tribuna, sino que es la puerta habitual de entrada de los futbolistas y técnicos del primer equipo", indicó entonces el club tras un "emotivo reconocimiento a uno de los mejores jugadores de la historia del Elche".