Paraguay firma acuerdo con EEUU sobre minerales críticos: cancillería

ASUNCIÓN, 4 feb (Reuters) - Paraguay firmó el miércoles un memorándum ⁠de entendimiento sobre ⁠minerales críticos en el marco de su alianza estratégica con Estados Unidos, ⁠informó ‌la cancillería ​del país sudamericano.

El documento se suscribió durante ​una reunión en Washington sobre minerales críticos ‌convocada por el secretario ‌de Estado de ​Estados Unidos, Marco Rubio, en la que participó el canciller paraguayo Rubén Ramírez.

"Paraguay y los Estados Unidos se comprometen a intensificar los esfuerzos de cooperación para acelerar el suministro seguro de minerales ⁠críticos necesarios para apoyar la fabricación de tecnologías avanzadas ​y de defensa, así como el fortalecimiento de sus respectivas bases industriales", dijo la cancillería en un comunicado.

"El acuerdo incluye el aprovechamiento de herramientas políticas existentes, tales como la demanda ⁠industrial y la infraestructura de almacenamiento de los Estados ​Unidos, así como las reservas estratégicas de Paraguay", agregó.

Las autoridades paraguayas aseguran que el país ‍tiene un gran potencial en minerales críticos, aunque gran parte de estos recursos se encuentran en fases de prospección o desarrollo inicial.

Argentina también informó el ​miércoles que suscribió un "instrumento marco" sobre minerales críticos con Estados Unidos que apunta a consolidar cadenas de valor ‍más sólidas y diversificadas. (Reporte de Daniela Desantis)