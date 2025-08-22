LA NACION

Paraguay: Paraguay sigue a EEUU y declara organización terrorista al Cártel de los Soles

Paraguay: Paraguay sigue a EEUU y declara organización terrorista al Cártel de los Soles

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Paraguay: Paraguay sigue a EEUU y declara organización terrorista al Cártel de los Soles
Paraguay: Paraguay sigue a EEUU y declara organización terrorista al Cártel de los Soles

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha declarado por decreto como organización terrorista internacional al Cártel de los Soles, un grupo al que Estados Unidos ha vinculado directamente con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

El decreto publicado en el boletín oficial alude de hecho en sus justificaciones a que ya el 25 de julio la Administración de Donald Trump, un país "aliado estratégico" de Paraguay, designó a dicho cártel como una organización terrorista.

El Gobierno de Peña "reafirma su inflexible compromiso con la democracia, el Estado Social de Derecho y la lucha contra las organizaciones internacionales terroristas y la delincuencia organizada transnacional con el fin de precautelar la soberanía nacional y la integridad territorial", reza el decreto.

Paraguay sigue de esta manera la línea marcada desde Estados Unidos y que ya previamente habían asumido como propia otros países, entre ellos Ecuador, que la semana pasada había catalogado también de terrorista al Cártel de los Soles.

Las autoridades estadounidenses elevaron a US$50 millones la recompensa a cambio de información que facilite la detención de Maduro, acusándole entre otras cosas de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo a través de grupos como el Tren de Aragua y de liderar precisamente el Cártel de los Soles.

LA NACION
Más leídas
  1. Subsuelos de política y negocios, en la cima
    1

    Subsuelos de política y negocios, en la cima

  2. Fuerte pulseada para definir quién calculará la fortuna de Martín Insaurralde
    2

    Fuerte pulseada para definir quién calculará la fortuna de Martín Insaurralde

  3. Las exigencias que habría puesto Martín Pepa para volver con Pampita
    3

    Las exigencias que habría puesto Martín Pepa para volver con Pampita

  4. Cuál es el precio de una cochera para alquilar en CABA
    4

    Barrio por barrio: cuál es el precio de una cochera para alquilar en CABA

Cargando banners ...