Paraguay planea emisiones internacionales en moneda local y dólares: IFR

16 feb (Reuters) - El Gobierno de Paraguay encargó a un grupo de bancos de inversión que gestione encuentros con inversores para la posible emisión en el mercado internacional de un bono en moneda local a 12 años y de la reapertura de su deuda en dólares a 2055, publicó el lunes IFR, un servicio de información financiera de LSEG.

Citi, Goldman Sachs y J.P. Morgan son los encargados de los encuentros virtuales y en persona, de funcionarios paraguayos con inversores, previstos entre el lunes y el 23 de febrero, en Londres y Nueva York. (Reporte de Julian Baker, escrito en español por Javier López de Lérida)