Paraguay presenta a Gustavo Alfaro como técnico de la Albirroja

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) presentó este viernes al argentino Gustavo Alfaro como técnico de su combinado nacional en reemplazo de su destituido compatriota Daniel Garnero.

"Tenemos material muy bueno para llevarlo adelante", dijo optimista Alfaro, ex entrenador de la selección de Costa Rica en la Copa América de Estados Unidos.

La Albirroja, con 5 puntos en el séptimo lugar en la tabla de la eliminatoria sudamericana para el Mundial 2026, visitará a Uruguay el 6 de septiembre en Montevideo y recibirá el 10 a Brasil en Asunción.

El campeón del mundo, Argentina, es el puntero del premundial regional con 15 puntos. Le sigue Uruguay con 13. Brasil ocupa el sexto lugar con 8 puntos.

"Me gustaría tener jugadores hinchas de su selección. No hay nada más lindo que jugar una Copa del Mundo", subrayó el ex DT que también dirigió a Ecuador en Catar 2022.

La Asociación Paraguaya pagó 600.000 dólares a Costa Rica para conseguir la desvinculación y la contratación de Alfaro.

"Tenemos muy poco tiempo y mucho por hacer. Para mí es un desafío lindo y grande, para mí es un prestigio dirigir la selección de Paraguay", expresó el exentrenador de Boca Juniors en conferencia de prensa.

Alfaro admitió que le fue difícil abandonar a la selección de Costa Rica.

"Me fue muy difícil salir de Costa Rica. Tenía una relación fantástica con los jugadores. Lo mismo me pasó cuando salí de Ecuador. Es difícil salir de una realidad como esa, es difícil irse de esa realidad. No tengo una razón en especial por estar acá (en Paraguay)", subrayó.

Hro/cl

AFP