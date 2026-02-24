Paraguay: Primera emisión de bonos en moneda local

"Gracias a la obtención del doble grado de inversión, hemos emitido por primera vez mil millones de dólares en bonos garantizados, con vencimiento a 12 años", anunció hoy el presidente Santiago Peña en la red social X.

"Esto demuestra una confianza real en nuestra moneda nacional y en nuestra gestión económica, y esta confianza se traduce en resultados tangibles: más carreteras, más hospitales, más escuelas y más infraestructura para todos los paraguayos", añadió el jefe de Estado.

El ministro de Economía, Carlos Fernández, también habló de "un logro sin precedentes", señalando que "la alta demanda ha permitido un vencimiento extendido y tasas competitivas, inferiores a las observadas en el mercado local" y que "el guaraní está consolidando su posición a nivel mundial".

Paraguay alcanzó el doble estatus de grado de inversión en diciembre de 2025 después de que Standard & Poor's mejorara la calificación crediticia del país de BB+ a BBB-, en línea con una medida similar de Moody's. (ANSA).