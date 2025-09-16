Paraguay promulga la ley que aprueba el acuerdo Mercosur-Singapur

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

Paraguay ha promulgado la ley que aprueba el acuerdo Mercosur-Singapur, firmado el 7 de diciembre de 2023, y que establece una Zona de Libre Comercio para liberalizar y facilitar el comercio y las inversiones entre ambas partes, según confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

El acuerdo, que consta de 19 capítulos, aborda asuntos como el comercio, servicios, aspectos sanitarios, fito y zoosanitarios, así como la propiedad intelectual y la promoción del desarrollo económico entre ambas partes.

El canciller explicó que la promulgación de la ley que aprueba este instrumento comercial permite que Paraguay y Singapur puedan comerciar bajo unos parámetros que abarcan el 100% de productos de Singapur, el 95,8% de Mercosur, y en su caso concreto, el 90,8% de importaciones desde Singapur hacia Paraguay.

“Paraguay es uno de los primeros países en promulgar esta ley que nos va a permitir la inmediata aplicación de estos mecanismos de preferencias comerciales y por lo tanto es un hito, considerando que Singapur es uno de los países más avanzados del sudeste asiático”, manifestó el ministro en una rueda de prensa.

Adicionalmente, el presidente paraguayo, Santiago Peña, firmó acuerdos complementarios en el país asiático en una visita reciente para ampliar el acceso sanitario para carne vacuna, porcina y avícola, bonos de carbono y cooperación educativa.