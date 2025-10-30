Paraguay se suma a Argentina y refuerza fronteras tras operación en Río de Janeiro

Paraguay reforzó sus fronteras con Brasil para prevenir el ingreso de miembros del grupo criminal Comando Vermelho tras la gigantesca operación policial que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro, informó el jueves el ministro de Defensa.

El ministro paraguayo, Cíbar Benítez, dijo en conferencia de prensa que el refuerzo de fronteras es una "operación conjunta" con Brasil y Argentina, que había anunciado la misma medida el miércoles.

El martes, fuerzas de seguridad de Río llevaron a cabo un operativo contra el grupo narco Comando Vermelho en favelas de la ciudad, con un balance oficial de 121 muertos y 113 detenidos, lo que la convirtió en la operación más mortal de la historia de Brasil.

Benítez adelantó que el presidente paraguayo, Santiago Peña, "firmará un decreto en las próximas horas" para declarar organizaciones terroristas a los grupos criminales Comando Vermelho y Primeiro Comando Capital (PCC), algunos de cuyos integrantes están presos en Paraguay.

El ministro del Interior, Enrique Riera, agregó que la extensa frontera con Brasil será vigilada en conjunto por el Ejército y la Policía.

El gobierno paraguayo dispuso además reforzar las cárceles en las que se encuentran miembros del Comando Vermelho y del PCC en carácter de procesados o condenados.

El miércoles, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, había anunciado el refuerzo de la frontera con Brasil "para proteger a los argentinos ante cualquier 'desbande' que pueda generarse por los conflictos en Río de Janeiro".

