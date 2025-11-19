Paraguay vence a México en partido de preparación para Copa del Mundo
- 1 minuto de lectura'
18 nov - La selección de fútbol de Paraguay ganó el martes 2-1 a su similar de México en un partido de preparación para la Copa del Mundo gracias a los goles de Antonio Sanabria y Damián Bobadilla.
Para México, que será uno de los anfitriones del Mundial, junto a Estados Unidos y Canadá, descontó Raúl Jiménez.
En el partido disputado en el estadio Alamodome de San Antonio, Texas, Paraguay, que clasificó al Mundial como sexto de la eliminatoria sudamericana, se puso en ventaja a los 48 minutos cuando Sanabria aprovechó una salida del portero Luis Ángel Malagón para barrerse y rematar un centro enviado desde el sector izquierdo.
México empató a los 54 minutos con un penal que anotó Jiménez.
La selección paraguaya anotó el gol del triunfo a los 59 minutos por conducto de Bobadilla, quien definió con un remate de cabeza. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)
- 1
Fabiola Yáñez habló del vínculo de Alberto Fernández con Viviana Canosa
- 2
Licencia de conducir: la práctica ilegal que puede llevar a una causa penal y multa de $1.7 millones
- 3
Murieron a los 89 años las gemelas Kessler, estrellas del espectáculo europeo que marcaron la década del 60
- 4
Shakira ya eligió a su telonera: quién es la artista argentina que abrirá sus tres shows en Vélez