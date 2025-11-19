LA NACION

Paraguay vence a México en partido de preparación para Copa del Mundo

Copa del Mundo de FIFA de selecciones
18 nov - La selección de fútbol de Paraguay ganó el martes 2-1 a su similar de México en un partido de preparación para la Copa del Mundo gracias a los goles de Antonio Sanabria y Damián Bobadilla.

Para México, que será uno de los anfitriones del Mundial, junto a Estados Unidos y Canadá, descontó Raúl Jiménez.

En el partido disputado en el estadio Alamodome de San Antonio, Texas, Paraguay, que clasificó al Mundial como sexto de la eliminatoria sudamericana, se puso en ventaja a los 48 minutos cuando Sanabria aprovechó una salida del portero Luis Ángel Malagón para barrerse y rematar un centro enviado desde el sector izquierdo.

México empató a los 54 minutos con un penal que anotó Jiménez.

La selección paraguaya anotó el gol del triunfo a los 59 minutos por conducto de Bobadilla, quien definió con un remate de cabeza. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)

