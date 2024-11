Paraguay y Bolivia un duelo vital, con sabor a final, por su pelea por ir al Mundial

Un Paraguay imparable que venció a Argentina, la campeona del Mundo se enfrentará el martes a una urgida Bolivia que busca frenarla en la altura de El Alto, a unos 4,150 metros sobre el nivel del mar. Este es encuentro vital para la Albirroja que busca confirmar su boleto directo al Mundial mientras la Verde quiere seguir en la pelea por un puesto en el repechaje.

El seleccionado paraguayo comandado por el argentino Gustavo Alfaro llegó el domingo a la ciudad boliviana de Cochabamba, que está unos 2.800 metros sobre el nivel del mar, y en donde entrenararán para aclimatarse.

“Si a mí me decían vas a ganar un partido de los dos. Ganarle a Argentina o a Bolivia; yo elegía ganarle a Bolivia, porque Argentina es prestigio, Bolivia nos lleva a la Copa del Mundo”, dijo Alfaro.

La Albirroja llega con dos sentidas bajas por acumulación de tarjetas amarillas. El zaguero central, Omar Alderete del Getafe de España, quien le dio a su país el gol de la victoria frente a Argentina y la del mediocampista, Andrés Cubas.

Alfaro no ha perdido desde que tomó las riendas de Paraguay, pero pidió que no se emborrachen con el triunfo. "Tenemos que hacer de cuenta que vamos a jugar un partido no de 90 minutos. Que el esfuerzo que vamos a tener es como si jugáramos 120 minutos”, agregó Alfaro.

Paraguay tiene 16 unidades, al igual que Ecuador, pero está en el quinto lugar por diferencia de goles.

El seleccionado paraguayo venció 1-0 a Bolivia, en Asunción en octubre del año pasado.

En tanto que Bolivia, llega golpeada tras perder por goleada 4-0 con Ecuador en Guayaquil y debe asegurar los tres puntos para acomodarse en el repechaje.

En las eliminatorias Sudamericanas, seis selecciones acceden a boletos directos mientras que el séptimo lugar disputará un repechaje internacional.

Bolivia cuenta con Miguel Terceros es considerada su estrella, por marcar goles que han dejado atrás la sequía de triunfos en casa y que la posicionó en el octavo lugar. Bolivia debe pelear con Venezuela que tienen las mismas unidades, pero está en séptimo lugar por gol de diferencia.

Mientras que Óscar Villegas por su parte revivió las esperanzas de la Verde. Los bolivianos buscan repetir la fórmula de ahogar al equipo rival con la velocidad. El plantel boliviano entrena a puertas cerradas y aunque Villegas dejó en La Paz a ocho de sus jugadores, no ha querido adelantar cuál será el onceno titular.

“Dependemos de lo que hagamos contra Paraguay... son 9 jugadores que llegarán en buenas condiciones para ese partido, ese es nuestro reto levantar a todos. El partido que viene es el más importante”, dijo Villegas recientemente a los medios.

AP