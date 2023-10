El paraguayo Carlos González, delantero de los 'Xoloitzcuintles' del Tijuana, sobresalió entre los jugadores extranjeros del fútbol mexicano durante la décima jornada del torneo Apertura-2023 al marcar un doblete ante los Bravos de Juárez, con el que se colocó en el liderato del goleo individual.

El viernes en el estadio Caliente, los Bravos de Juárez se pusieron en ventaja 1-0 al minuto 18. El paraguayo González fue decisivo para la remontada de los 'Xoloitzcuintles', que ganaron por goleada de 5-1.

"Cocoliso" González anotó el 1-1 con un penalti al 45+3. Ya en el segundo tiempo, al 55, el ariete guaraní, se lució con un espectacular disparo desde fuera del área que sorprendió al portero para el 3-1 parcial.

Con este doblete, González llegó a siete goles en lo que va del torneo y empató en el liderato de anotadores a Harold Preciado, delantero colombiano del Santos. Ambos han jugado nueve partidos y tienen uno pendiente.

"Charly es un jugador de gol", presumió Miguel Herrera, director técnico del Tijuana, sobre el delantero paraguayo quien no terminó el partido ante Juárez ya que fue expulsado al 77 debido a que en una jugada en la que levantó muy alto la pierna derecha y le dio una patada en la cara al defensa José García Manríquez.

Tras el partido, Carlos González envió por la red social Instagram un mensaje al jugador de Juárez: "disculpas a mi colega Manríquez, de Juárez; fue una estupidez mía, nunca te vi y jamás fue mi intención golpearte el rostro".

Miguel Herrera expresó la intención del Tijuana de reclamar la expulsión ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol para evitar una suspensión del goleador paraguayo: "Charly es un jugador importante, vamos a ver con la directiva si podemos apelar la jugada".

- Herrera reactivó a González -

A sus 30 años de edad, Carlos González está en su quinto equipo en la liga mexicana: Necaxa (Apertura 2017-Clausura 2018), Pumas (Apertura 2018-Apertura 2020), Tigres (Clausura 2021-Clausura 2022), Toluca (Apertura 2022-Clausura 2023) y Tijuana (desde el Apertura 2023).

En su anterior equipo, el Toluca, González sólo marcó 11 goles en 40 partidos y salió después de dos torneos; Miguel Herrera pidió al delantero paraguayo para el Tijuana ya que coincidieron en Tigres.

Previamente, González no pudo consolidarse en Tigres como segundo delantero junto al francés André-Pierre Gignac, mucho menos como su relevo; el paraguayo sólo marcó 11 goles en 55 partidos con los felinos.

En el verano pasado, mientras González estaba de vacaciones, el Tijuana compró la carta del delantero paraguayo por petición de Herrera.

"Vine a triunfar a ‘Xolos’, no es un retroceso", dijo González previo al inicio del torneo Apertura-2023. "Miguel fue muy importante para mi llegada, él me conoce. Hasta ahora no me he caracterizado por pelear títulos de goleo, pero por supuesto que con Miguel me gustaría".

González ha marcado 74 goles en la liga mexicana; su máxima cuota en un torneo, hasta ahora, fueron los nueve que hizo para el Necaxa en el Clausura-2018.

Str/cl