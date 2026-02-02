Paraguayo Joshua Duerksen es presentado como piloto de desarrollo de Mercedes para F1

ASUNCIÓN, 2 feb (Reuters) - El paraguayo Joshua Duerksen fue presentado el lunes como piloto de desarrollo de Mercedes para la F1, anunció la escudería, tras su exitoso desempeño en la F2 el año pasado.

El piloto de 22 años, que este año competirá con Invicta Racing en la F2, celebró la nominación.

"Estoy muy emocionado de unirme al equipo de F1 de Mercedes-AMG Petronas como piloto de desarrollo. No puedo esperar para empezar a trabajar con el equipo y ayudarlo a ganar. Estoy muy emocionado con lo que viene", dijo Duerksen en una publicación de Instagram.

Mercedes anunció que el británico Anthony Davidson y la francesa Doriane Pin trabajarán también junto a Duerksen como pilotos de desarrollo este año.

Duerksen destacó en la temporada 2025 con el equipo de AIX Racing, con el que terminó en la novena posición del campeonato.

Ganó la carrera de sprint en Melbourne al iniciar el año, la última carrera principal en Abu Dabi y logró un total de ocho podios, posicionándose como uno de los pilotos con más vueltas lideradas. (Escrito por Daniela Desantis, editado por Javier Leira)