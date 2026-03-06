Paralímpicos: ceremonia en marcha

Mattarella presencia junto al presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, el espectáculo titulado "Life in Motion" (Vida en Movimiento) a cargo de Alfredo Accatino, director artístico que también tuvo a cargo la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, del 6 de febrero, que fue muy elogiada.

Presente en el anfiteatro también la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, una de las autoridades nacionales que participan en una velada condicionada por el boicot impulsado por Ucrania en protesta por la participación a título pleno de los atletas rusos y bielorrusos en la cita.

Mattarella, que también estuvo presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos, en una de las ceremonias celebrada en el Estadio Giuseppe Meazza, de Milán, se reunió previamente con las autoridades locales, entre ellas el gobernador de la región de Véneto, Alberto Stefani, y el alcalde de Verona, Damiano Tommasi.

En la apertura de los Paralímpicos también participan los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, Lorenzo Fontana e Ignazio Larussa, el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Transporte e Infraestructura, Matteo Salvini, y el de Deportes, Andrea Abodi, así como la ministra de Discapacidades, Alessandra Locatelli.

También lo hacen los gobernadores de la región de Lombardía, Attilio Fontana, y de la provincia autónoma de Trento, Maurizio Fugatti, además de los alcaldes de Milán, Giuseppe Sala, y de Cortina D'Ampezzo, Gianluca Lorenzi.

Presencias nutridas las de las autoridades nacionales que contrastarán con la ausencia de varias internacionales que se sumaron al boicot encabezado por Ucrania, que al igual que varios países optó por no enviar representantes de su gobierno a la ceremonia.

Por ese motivo también son apenas 29 de las 55 representaciones nacionales participantes las que desfilen al final de la misma (eran 56, pero Aboulfazl Khatibi Mianaie, único representante iraní se ausentó debido a la guerra).

Lo confirmó el Comité Paralímpico Internacional (IPC), al indicar que la situación no deriva solamente de una postura política (motivo de la ausencia de Ucrania, República Checa, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia) sino de una cuestión logística debido a la distancia de Verona con las localidades en las que se alojan varios de los atletas que competirán en estos Juegos y a la cercanía de las pruebas que disputarán mañana.

"Ciertamente, esta situación me genera amargura porque imaginábamos un mundo ligeramente distinto del que nos ofrecen e imaginábamos también decisiones diferentes a las que fueron adoptadas. Las respetamos porque fueron democráticas", afirmó al respecto Abodi, apuntando especialmente a la medida anunciada por el IPC de readmitir a rusos y bielorrusos en una Asamblea General que la aprobó hace meses.

Italia prefería verlos competir como "neutrales", como sucedió en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero Abodi aseguró que hoy "la prioridad y la preocupación se centra en los muchachos y muchachas que competirán" en una escalada del conflicto bélico en Medio Oriente que obliga a redoblar los esfuerzos en materia de seguridad durante la cita.

La ministra Locatelli, en tanto, confesó: "mi gran sueño es ver en el futuro una ceremonia unificada para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos porque todos somos iguales y no debería haber disparidad tampoco en materia de premios, ni de visibilidad.

Estas diferencias deben acabar", afirmó. (ANSA).