Paralímpicos: Francia "ausente" en apertura

La decisión representa una forma de expresar el rechazo a la admisión de los atletas rusos y bielorrusos en la cita a título pleno (con bandera e himnos) a diferencia de lo ocurrido en los Juegos Olímpicos recientemente finalizados, en los que compitieron como "neutrales".

A diferencia del Comité Olímpico Internacional (COI), que mantuvo la vigencia de las sanciones aplicadas contra esos países ya en los Juegos de Verano celebrados en París 2024, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) habilitó a rusos y a bielorrusos sin restricciones durante una Asamblea General efectuada hace algunos meses.

Por ese motivo, Ucrania expresó su rechazo a la medida y convocó a un boicot al que se sumaron varias de las 56 delegaciones que participarán en la cita y que llevó a los organizadores a anunciar hoy que durante el desfile inaugural no habrá abanderados.

Según explicó el IPC, en lugar de los deportistas de los países que participarán en la cita serán los voluntarios quienes desfilarán en la ceremonia inaugural, durante la cual la transmisión televisiva mostrará imágenes de los abanderados que fueron grabadas en los últimos días.

"Hemos considerado detenidamente esta decisión, que expresa nuestro desacuerdo con la postura adoptada" por CPI, afirmó Ferrari.

Francia, que tampoco enviará representantes de su gobierno a la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos, prevista para el 15 de marzo, había anunciado sin embargo hace algunos días que no se sumaría al boicot impulsado por Ucrania.

Fue en declaraciones de la presidenta del Comité Paralímpico y Deportivo Francés (CPSF), Marie-Amélie Le Fur, quien aseguraba: "No boicotearemos la ceremonia de apertura, ni a los representantes del CPI, ni a los atletas" y explicaba: "No compartimos esta decisión, pero hemos elegido respetarla porque se adoptó democráticamente".

En total, diez atletas rusos y bielorrusos podrán en esta edición, a pesar de lo cual el CPSF confirmó que sí estará representado en la ceremonia inaugural, a la que faltarán La República Checa, Finlandia, Polonia, Estonia y Letonia, entre otros, en señal de protesta.

El comisario europeo de Juventud y Deporte, Glenn Micallef, también ha anunciado que no estará presente en Verona, mientras que Ferrari confirmó que viajará a Italia para estar junto a los atletas franceses cuando se inicien las competencias. (ANSA).