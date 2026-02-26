Paralímpicos: Francia se opone, pero no boicotea

Lo anticipó hoy el Comité Paralímpico y Deportivo Francés (CPSF) al aludir a la decisión adoptada hace algunos meses durante la Asamblea General del CPI de permitirle a los deportistas de esos dos países competir con banderas e himnos y no como neutrales, como lo hicieron en los recientemente finalizados Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

"A partir de ahora, esta es la firme posición del CPSF: No boicotearemos la ceremonia de apertura, ni a los representantes del CPI, ni a los atletas", explicó la presidenta de la entidad, Marie-Amélie Le Fur, en conferencia de prensa.

"Aunque no compartimos esta decisión, hemos elegido respetarla porque se adoptó democráticamente", agregó la dirigente, a diferencia de lo expresado por los titulares de otros Comités Olímpicos nacionales, como los de República Checa, Finlandia, Poloni, Estonia y Letonia, que apoyaron el boicot impulsado por Ucrania.

El propio CPI dijo "comprender" el descontento expresado por esos países contra la decisión adoptada a pesar de que Rusia y Ucrania siguen en guerra desde febrero de 2022, pero recordó también que fue "en el marco de un proceso democrático". (ANSA).