Paralímpicos: mattarella llegó a Verona

Mattarella, que también estuvo presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos, en una de las ceremonias celebrada en el Estadio Giuseppe Meazza, de Milán, se reunió con las autoridades locales, entre ellas el gobernador de la región de Véneto, Alberto Stefani, y el alcalde de Verona, Damiano Tommasi.

Se anuncia que a la ceremonia de apertura de los Paralímpicos que se realiza en el mismo escenario en el que se clausuraron los Juegos Olímpicos de Invierno, el 22 de febrero, asistirá también la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, junto con los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, Lorenzo Fontana e Ignazio Larussa.

También estarán el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Transporte e Infraestructura, Matteo Salvini, y el de Deportes, Andrea Abodi, así como la ministra de Discapacidades, Alessandra Locatelli, los gobernadores de la región de Lombardía, Attilio Fontana, y de la provincia autónoma de Trento, Maurizio Fugatti, además de los alcaldes de Milán, Giuseppe Sala, y de Cortina D'Ampezzo, Gianluca Lorenzi.

Muchas autoridades nacionales presentes que contrastarán con la ausencia de varias internacionales que se sumaron al boicot encabezado por Ucrania, que al igual que varios países optó por no enviar representantes de su gobierno a la ceremonia, provocando también que sean apenas 29 de las 55 representaciones nacionales participantes las que desfilen al final de la misma (eran 56, pero Aboulfazl Khatibi Mianaie, único representa iraní se ausentó debido a la guerra).

Lo confirmó el Comité Paralímpico Internacional (IPC), al indicar que la situación no deriva solamente de una postura política (motivo de la ausencia de Ucrania, República Checa, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia) sino de una cuestión logística debido a la distancia de Verona con las localidades en las que se alojan varios de los atletas que competirán en estos Juegos y a la cercanía de las pruebas que disputarán mañana.

"Ciertamente, esta situación me genera amargura porque imaginábamos un mundo ligeramente distinto del que nos ofrecen e imaginábamos también decisiones diferentes a las que fueron adoptadas. Las respetamos porque fueron democráticas", afirmó al respecto Abodi, apuntado especialmente a la medida anunciada por el IPC de readmitir a rusos y bielorrusos en una Asamblea General que la aprobó hace meses.

Italia prefería verlos competir como "neutrales", como sucedió en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero Abodi aseguró que hoy "la prioridad y la preocupación se centra en los muchachos y muchachas que competirán" en una escalada del conflicto bélico en Medio Oriente que obliga a redoblar los esfuerzos en materia de seguridad durante la cita.

La ministra Locatelli, en tanto, confesó: "mi gran sueño es ver en el futuro una ceremonia unificada para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos porque todos somos iguales y no debería haber disparidad tampoco en materia de premios, ni de visibilidad.

Estas diferencias deben acabar", afirmó. (ANSA).