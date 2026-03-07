Paralímpicos: primeras medallas

(di Andrea Buoso) (ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 07 MAR - Italia sumó hoy sus primeras dos medallas, una plata y un bronce, en la jornada inicial de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina, aportadas por Chiara Mazzel y por Giacomo Bertagnolli en la competencia de descenso libre de esquí para no videntes celebrada en la pista de Tofana.

Mazzel, guiada por Nicola Cotti Cottini, quedó a menos de un segundo de lograr el oro que conquistó la austríaca Veronika Aigner con un tiempo de 1'22"55 que le permitió relegar a la italiana (1'23"03) y a la eslovaca Alexandra Rexova, bronce con 1'27"45, competencia en la que la "azzurra" Martina Vozza finalizó quinta (1'30"54).

Para Mazzel esta es la primera medalla paralímpica de su carrera después de los tres oros y las dos platas conquistadas en los Mundiales y se sumó al bronce que logró Bertagnolli, guiado por Andrea Ravelli, que se suma a su colección de cuatro oros olímpicos y tres plateadas y el bronce conquistados entre los Juegos de Pyeongchang 2018 y Pekín 2022.

"Es una lástima no haber podido ganar la dorada por tan escaso margen, pero está bien igual. Me entrené durante cuatro años para este momento y logré recuperarme de una grave lesión", destacó Mazzel, frustrada por Aigner, cuyo hermano Johannes celebró el oro en la prueba masculina.

Fue con un tiempo de 1'16"08 que le permitió relegar al canadiense Kalle Ericsson, que se adjudicó la medalla de plata con un crono de 1'18"33, y a Bertagnolli que completó el podio tras completar la distancia en 1'18"64 para sumar su novena presea olímpica.

Para Mazzel, lo dicho, se trató de la primera "y haberla logrado en un Juego disputado aquí, en Italia, le da un valor todavía más importante porque la gané con mi familia y mi novio como testigos y es algo realmente emocionante", mientras agradecía a su guía Cottini: "Estuvo cerca mí en este último período y me hizo sentir segura".

"Estoy muy contento por este bronce. Obviamente soñaba con el oro, pero todos competimos por él y hoy me tocó el bronce, que es un gran resultado porque representa mi novena medalla paralímpica y esto apenas comienza. Ojalá lleguen más", dijo por su parte Bertagnolli.

"Nuestro principal objetivo en estos Juegos es que el público sepa algo más de este deporte, sobre qué es lo que hacemos y del coraje y el ímpetu con el que trabajamos día a día. Italia sigue estando relegada en deportes paralímpicos, pero si seguimos así, mucha más gente se contagiará de esta pasión. Al menos eso espero", completó.

"Gran prueba de nuestros atletas en el inicio de los Juegos", celebró la ministra para la Discapacidad, Alessandra Locatelli, en una jornada en el medallero lo lidera Ucrania, impulsora de un boicot que opacó el desfile en la ceremonia inaugural a modo de protesta por la participación de los atletas rusos y bielorrusos a título pleno.

En un día con clima primaveral, Ucrania y China dominaron las acciones y sumaron seis medallas cada una (tres oros, una plata y dos bronces la primera y dos de cada metal la segunda).

Rusia, a pesar de lo acotado de su delegación, también celebró y cosechó dos bronces con Varvara Voronchikhina y con Aleksei Bugaev en las competencias de descenso de esquí adaptado femenina y masculina en una jornada en la que los restantes oros se los repartieron Austria, que sumó dos, mientras que lograron uno Estados Unidos (que cosechó también una plateada), Alemania (que conquistó otros tres bronces), Noruega, Suiza y Suecia.

A la controversia que generó la decisión del Comité Paralímpico Internacional (IPC) de admitir a rusos y bielorrusos (a diferencia de lo ocurrido en los Juegos Olímpicos recientemente finalizados y en los que compitieron como neutrales) se refirieron hoy dos ministros italianos, con opiniones contrapuestas.

El de Infraestructura y Transporte y también vicepresidente del Consejo de Ministros, Matteo Salvini, prometió "visitar la Villa Paralímpica para saludar a los atletas rusos y a los ucranianos", al afirmar que "fue lindo volver a ver las banderas de los países en el desfile, incluso de aquellos en conflicto, porque ese es el espíritu del deporte".

Su par de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, quien desde un principio expresó su rechazo a la decisión del IPC, reiteró hoy: "La alegría de los pocos atletas que desfilaron fue muy emocionante, pero no podemos perder de vista a los que estuvieron ausentes" en la ceremonia inaugural celebrada el viernes en Verona.

"Haremos fuerza por nuestros atletas y estaremos cerca de los de cada país, que merecieron competir en esta cita, pero no a las dos banderas y a los himnos que fueron readmitidos por el IPC y que atentan contra el espíritu de la tregua olímpica y representan una falta de respeto hacia una nación devastada y a un pueblo que sufre, como el ucraniano", agregó.

Abodi dejó clara esa doble vara al no aludir siquiera a la guerra que estalló el 28 de febrero cuando Irán, cuyo único atleta en estos Juegos se vio obligado a desertar, fue bombardeado por Estados Unidos e Israel, que compiten sin reservas en esta edición mientras la escalada bélica se extiende a otros países de Medio Oriente.

En lo que seguramente coincidirán ambos ministros es en la calidad de la comida italiana que los atletas (unos 1650) disfrutan en la Villa, donde se consumen a diario 200 kilogramos de pasta y 1000 porciones de tiramisú, dos delicias típicas de este país. (ANSA).