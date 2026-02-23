Paralímpicos se mantienen firmes sobre participación de atletas rusos pese a advertencias de boicot

MILÁN, 23 feb -

Los atletas rusos y bielorrusos podrán competir en los Juegos Paralímpicos de Invierno bajo sus banderas y con sus himnos tras la decisión tomada por la Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional (IPC), anunció el lunes su presidente, Andrew Parsons.

La asignación por parte del IPC de 10 plazas combinadas a los atletas rusos y bielorrusos desató una tormenta política antes de los Juegos, dadas las continuas tensiones por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ya dura cuatro años.

"Esta decisión no puede ser revocada ni por la junta ni por mí mismo", dijo Parsons en una rueda de prensa en la Torre Allianz de Milán.

Tras el anuncio, Ucrania dijo que su equipo boicotearía la ceremonia inaugural de los Paralímpicos de Milán-Cortina, que se celebrará el 6 de marzo en Verona. El Comité Paralímpico Checo hizo un anuncio similar en solidaridad con Ucrania, y algunos funcionarios polacos tampoco irán al evento.

Parsons instó a los atletas ucranianos a asistir a la ceremonia.

«Tenemos un mensaje que transmitir, que es el de la inclusión y la diversidad. Les animamos a participar, pero si no quieren, lo respetamos», señaló.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que otros países se saltaran la ceremonia de inauguración, Parsons respondió que el IPC no había recibido ninguna comunicación oficial sobre nuevas retiradas.

«Lo que me preocupa es que, a veces, estas situaciones pueden politizarse», dijo.

Rusia, que ha sido excluida de gran parte del deporte internacional debido a la invasión de Ucrania, afirma que es un error mezclar la política y el deporte y que atacar a los atletas discapacitados es ofensivo.

A Rusia se le han asignado dos plazas en esquí alpino adaptado, dos en esquí de fondo y dos en snowboard, mientras que Bielorrusia ha recibido cuatro plazas, todas en esquí de fondo.

El Gobierno italiano no estuvo de acuerdo con la decisión del IPC e instó al organismo a revocarla.

Los Juegos Paralímpicos se celebrarán del 6 al 15 de marzo. (Reporte de Giancarlo Navach, editado en español por Javier Leira)