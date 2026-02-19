Paralímpicos: Tajani se opone

"El gobierno italiano reitera el disenso ya expresado, junto con otras 33 naciones y la Comisión Europea, sobre la decisión de readmitir de forma plena a los comités paralímpicos de Rusia y de Bielorrusia adoptada por la Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional, el 27 de septiembre, y renueva su solidaridad y apoyo incondicional a Ucrania", agrega el comunicado.

En la misma solicita, además, al Comité Paralímpico Internacional que reconsidere su decisión porque, explica, "la permanente violación de la tregua y de los ideales olímpicos y paralímpicos por parte de Rusia, apoyada por Bielorrusia, resulta incompatible con la participación de sus atletas en los Juegos, salvo como atletas individuales neutrales", concluye.

Ucrania convocó a otros países a sumarse al boicot que anunció al confirmar que no estará representada por ningún funcionario de gobierno en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos, del 6 de marzo, ni en evento oficial alguno, a modo de protesta contra la decisión del CIP que restablece el estatus a los atletas rusos y bielorrusos, medida a la que sumó su apoyo Lituania, anunciando que invitará a imitarla a otros países bálticos y escandinavos (ANSA).