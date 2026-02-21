Paralímpicos: Ucrania "en pie de guerra"

Lo anunció hoy el Comité Paralímpico de Ucrania, al informar que "el equipo nacional y los representantes de esta entidad boicotearán la ceremonia inaugural de los XIV Juegos Paralímpicos de Invierno y solicitan que la bandera nacional no sea utilizada durante la misma", confirmando lo que anticipaba el ministro de Deportes, Matviy Bidny, al repudiar la decisión adoptada por la Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional (CIP) el 27 de septiembre.

"No participaremos de la ceremonia de apertura y en ningún evento oficial", decía hace pocos días Bidny, mientras que el canciller ucraniano Andriy Sybiha, advertía que dio instrucciones a sus embajadores para que inviten a otros países a sumarse a la protesta, como anunció que lo hará Lituania y hoy también lo hizo República Checa.

El gobierno de Kiev se declaró indignado y consideró "escandalosa la decisión de consentirle a los asesinos y a sus cómplices competir en los Juegos Paralímpicos de Invierno con sus banderas, lo que resulta, además, decepcionante", afirmó Bidny, cuya indignación dijo compartir el atleta ucraniano Vladyslav Heraskevych, descalificado de los Juegos Olímpicos por un gesto en homenaje a los deportista de su país muertos en la guerra con Rusia.

República Checa se sumó al boicot ucraniano e informó hoy que "los atletas checos se unirán a los de Ucrania y tampoco participarán en la ceremonia de apertura", al explicar: "No estamos de acuerdo con la participación de los rusos y los bielorrusos en estos Juegos y siempre expresamos nuestra oposición a su readmisión como tales, tal como lo hicimos al votar en contra de su presencia en la Asamblea General" del CIP, destacó el Comité Paralímpico de ese país.

"El deporte no es solamente competir, son también valores, valores que la agresión rusa contra Ucrania niega por completo", explicó el comunicado en el que informan que "nos uniremos a Ucrania en el boicot a la ceremonia inaugural de Milán-Cortina, en la que ninguno de nuestros representantes estará presente en Verona. No habrá abanderado de República Checa en el desfile, ni filmaremos los mensajes que los atletas deberían trasmitir durante la misma".

La delegación checa estará representada por 21 deportistas paralímpicos en cuatro disciplinas deportivas y las máximas esperanzas de lograr una medalla en la cita apuntan a las jugadoras del equipo de hockey sobre hielo, aunque también participarán tres esquiadoras alpinas y dos en lsa competencias de fondo, con la biatleta Simona Bubeníckova también con opciones de subirse al podio.

Al boicot impulsado por Ucrania se refirió hoy el vicepresidente del Consejo de Ministros, ministro de Transporte e Infraestructura de Italia y líder de la Liga (ex Liga Norte), Matteo Salvini, quien consideró que hacerlo "solamente porque el Comité Paralímpico Internacional readmitió a los atletas rusos y bielorrusos competir bajo sus banderas, me parece una decisión alejada del espíritu olímpico".

"Espero que esta maldita guerra entre Rusia y Ucrania (que estalló en febrero de 2022, Ndr) termine cuanto antes", agregó el ministro, en contraposición con lo expresado por el propio presidente del Comité Paralímpico Italiano, Marco Giuinio De Sanctis, según el cual "hubiese sido más conveniente mantener la línea del Comité Olímpico Internacional", que mantuvo la decisión de hacer competir a rusos y bielorrusos como neutrales en Milán-Cortina.

"En septiembre se votó una moción que se aprobó para sorpresa de muchos. Italia votó por la neutralidad, aún garantizando la presencia de los atletas de esos dos países", explicó al comentar que durante esa votación "hubo lobby por parte de Rusia y por eso se decidió con el respaldo de una amplia mayoría, una situación que nos vemos obligados a aceptar porque es la expresión de una elección democrática", aclaró.

"Sería lógico y más justo que el Comité Olímpico y el Paralímpico debatieran sobre este tema y adoptaran una posición común al respecto junto con las federaciones internacionales, pero esto no ocurrió y no nos hace bien a los italianos porque esta edición de los Juegos se celebran en nuestro país y estas situaciones tendrán seguramente consecuencias", completó De Sanctis.

El canciller italiano, Antonio Tajani, ya había opinado hace un par de días, cuando expresó la "absoluta contrariedad del gobierno ante la decisión del Comité Paralímpico Internacional de permitirle participar en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina a seis atletas rusos y a cuatro bielorrusos con sus emblemas nacionales, incluidos los himnos", en una nota que lleva la firma también del ministro de Deportes, Andrea Abodi.

"El gobierno italiano reitera el disenso ya expresado, junto con otras 33 naciones y la Comisión Europea, sobre la decisión de readmitir de forma plena a los Comités paralímpicos de Rusia y de Bielorrusia adoptada por la Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional, el 27 de septiembre, y renueva su solidaridad y apoyo incondicional a Ucrania", agrega el comunicado.

Ya se había sumado al boicot impulsado por Ucrania el comisario europeo de Cultura y Deporte, Glenn Micallef, quien anunció que tampoco participará en la ceremonia porque, afirmó, "no puedo apoyar la restitución de los símbolos nacionales, las banderas, los himnos y los uniformes, que son inseparables de ese conflicto, mientras continúe la agresión de Rusia contra Ucrania". (ANSA).