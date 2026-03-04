Paralímpicos: un desfile sin abanderados

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) confirmó la noticia explicando que la decisión se adoptó "debido a la lejanía entre el estadio Arena de Verona y las sedes de las competencias que se disputarán al día siguiente".

Extraoficialmente se especula que, en realidad, la medida responde a que varias de las 56 delegaciones nacionales presentes se habían sumado al boicot impulsado por Ucrania.

Fue debido a que el IPC aprobó en una Asamblea General que los atletas paralímpicos rusos y bielorrusos fuesen admitidos sin limitaciones y no como "neutrales", como sucedió en los Juegos Olímpicos de Invierno que concluyeron el 22 de febrero.

Según explicó el IPC, en lugar de los deportistas serán los voluntarios quienes desfilarán en la ceremonia inaugural, durante la cual la transmisión televisiva mostrará imágenes de los abanderados que fueron grabadas por estos días. (ANSA).