Paralímpicos: Verona lista para la fiesta

Una diferencia sustancial con relación a su presencia como "neutrales" en los recientes Juegos Olímpicos que se cerraron también en Verona, donde mañana se abrirá la decimocuarta edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno con una ceremonia a cargo Alfredo Accatino, director artístico que también tuvo a cargo aquella inaugural del 6 de febrero, desdoblada entre Milán y Cortina D'Ampezzo, que resultó muy elogiada.

"Esta vez, la ceremonia será más contemporánea y dinámica", explica Accatino, al aludir al hilo conductor de la misma bajo el nombre de "Life in Motion" (Vida en Movimiento) y cuyo objetivo es afrontar el tema de la discapacidad desde una perspectiva más amplia, no solo como una condición física, sino como un elemento que refiere a la experiencia humana en su conjunto".

"Hablará de la fragilidad porque es una condición universal que nos abarca a todos", destaca el director artístico, al explicar que la narrativa escenificada también explorará el concepto de vida compartida, uniendo a personas con y sin discapacidad. Será una forma de reflexionar sobre la convivencia, la inclusión y el derecho de cada persona a ser reconocida en su propia identidad, asegura.

Los temas centrales de la ceremonia, completa Accatino, incluirán los derechos, el respeto y la diversidad, con un mensaje claro: "El mundo debe adaptarse a las personas y no al revés. Este enfoque busca superar los estereotipos y las narrativas tradicionales sobre la discapacidad".

En línea con ese concepto, se publicó un estudio que lleva como título "It should just be about sport!: Exploring Italian athletes perspectives in paralympic media coverage" (Debería tratarse sólo de deporte!: Explorando las perspectivas de los atletas italianos en la cobertura mediática paralímpica) que apunta a la narrativa mediática sobre los atletas paralímpicos que aún privilegia la discapacidad por sobre el rendimiento con estereotipos tanto heróicos como piadosos.

El estudio estuvo a cargo de Athanasios Pappous y Pablo Iniesta, del Departamento de Ciencias para la Calidad de Vida de la Universidad de Bolonia, fue publicado por la revista internacional "Frontiers in Sports and Active Living" (Fronteras en el deporte y vida activa) y recoge el testimonio de 17 atletas paralímpicos italianos de primer nivel, indagando acerca de cómo perciben el modo en que los presentan los medios.

"Debería tratarse sólo de deporte" es una expresión que sintetiza el mensaje compartido por los y las protagonistas, que reclaman que los medios pongan menos énfasis en la discapacidad y más atención en la dimensión competitiva, el rendimiento deportivo y los resultados.

La cobertura mediática, según surge de los testimonios recopilados en las entrevistas, sigue estando dominada por dos narrativas principales: La del héroe o heronía que superan la discapacidad y la piadosa, que enfatiza el sufrimiento personal.

Ambas desvían la atención del núcleo de la experiencia deportiva: la competición, la preparación técnica y el rendimiento" explica el estudio.

"La discapacidad forma parte de nuestra identidad, pero no define nuestro valor deportivo", coinciden los entrevistados, abriendo un debate que vale la pena darse en momentos en los que la mirada del planeta está puesta en esta nueva edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Otra cuestión que generó debate es el boicot encabezado por Ucrania contra la ceremonia inaugural al que se sumaron varios de los 56 países participantes en la cita y que obliga a realizar el desfile de las delegaciones sin abanderados, teniendo que apelar en algunos casos a los voluntarios para suplir las ausencias en el mismo.

En la víspera, Francia informó que no enviará representantes de su gobierno tanto a la ceremonia de apertura, como a la de clausura, prevista para el 15 de marzo, según anunció la ministra de Deportes de ese país, Marina Ferrari, al explicar que la decisión expresa "nuestro desacuerdo con la postura adoptada por el Comité Paralímpico Internacional (CPI), de admitir a título pleno a diez atletas rusos y bielorrusos.

Un anuncio que no le cayó en gracia a la Liga (ex Liga Norte) partido político populista de derecha liderado por Matteo Salvini, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, que publicó un comunicado en el que repudia la actitud de las autoridades francesas.

"Los atletas paralímpicos merecen respeto. Quien los desprecia por cuestiones políticas, como decidió hacerlo Francia, comete un error y escribe una página vergonzosa", destaca la nota.

