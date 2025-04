Paramédico palestino dice que vio a tropas israelíes disparando contra vehículos de emergencia

Por Nidal al-Mughrabi

EL CAIRO, 5 abr (Reuters) - Un paramédico palestino que estuvo presente en un incidente en el que murieron 15 de sus colegas en el sur de Gaza el mes pasado dijo que vio a las tropas israelíes disparar contra vehículos de emergencia que más tarde vio manchados de sangre.

Tras varios días de incertidumbre sobre el paradero de los paramédicos, funcionarios de la Media Luna Roja y de la ONU encontraron los cadáveres de los 15 trabajadores de emergencias y ayuda enterrados en una fosa común en el sur de Gaza, acusando a las fuerzas israelíes de haberlos matado. Otro trabajador sigue desaparecido.

Munther Abed, voluntario de la Media Luna Roja Palestina, dijo que estaba respondiendo a una llamada con dos compañeros cerca de Ráfah, en el sur de la Franja de Gaza, el 23 de marzo, cuando fue detenido por los soldados israelíes poco antes de que abrieran fuego contra otros vehículos de emergencia.

Dijo que no había podido ver exactamente lo que ocurrió cuando los soldados abrieron fuego. Pero su relato coincide con las afirmaciones de funcionarios de la Media Luna Roja Palestina y de las Naciones Unidas de que los trabajadores de emergencias de la Cruz Roja, la Media Luna Roja, la ONU y el Servicio de Emergencia Civil Palestino fueron blanco de las tropas israelíes.

El Ejército israelí ha abierto una investigación sobre el incidente, que, según su versión, se produjo cuando vehículos no identificados se acercaron a una posición israelí en la oscuridad, sin luces ni marcas especiales y sin coordinación previa, factores que, sostuvo, hicieron que el avance de los vehículos pareciera sospechoso.

El Ejército afirmó que los soldados que abrieron fuego habían matado a varios militantes de Hamás y la Yihad Islámica que viajaban en vehículos marcados con los distintivos de la Media Luna Roja Palestina.

La Media Luna Roja Palestina describe a Abed como "el único superviviente" del incidente, mientras que la suerte del paramédico desaparecido sigue sin estar clara.

Abed dijo que él y sus colegas habían recibido una llamada para salir a ayudar a los heridos hacia el amanecer tras un ataque aéreo en la zona de Al-Hashasheen, en Ráfah, cerca de la frontera con Egipto.

"Nos desplazamos enseguida, éramos otros dos colegas y yo. En cuanto llegamos allí, nos dispararon y nos detuvieron", dijo a Reuters por teléfono desde su casa en Jan Yunis, refiriéndose a los disparos de soldados israelíes.

Tras ser detenido, dijo que perdió de vista a sus dos compañeros.

Cuando estaba cerca de los soldados, dijo que vio otros vehículos de emergencia que se acercaban a la posición de los soldados israelíes.

"Pude ver el vehículo de Emergencias Civiles. Los soldados empezaron a disparar contra los vehículos, dispararon mucho", dijo. "Estaba oscuro y no pude ver lo que les ocurría a las personas que estaban allí, pero ellos (los soldados) dispararon mucho. Me pidieron que me agachara y dispararon mucho. Sentí como si las balas me alcanzaran personalmente".

El sábado, la Media Luna Roja publicó un video obtenido del teléfono móvil de un paramédico hallado enterrado en la fosa común.

Filmado desde el interior de un vehículo en marcha, parece mostrar un convoy claramente marcado de ambulancias y un camión de bomberos que circulan al amanecer con sus luces rojas parpadeando. Tras detenerse junto a un vehículo que se había salido de la carretera, se ve a dos socorristas y a otro hombre antes de que se oiga una ráfaga de disparos.

Reuters pudo verificar la ubicación del video cerca de la zona de Tal al-Sultan, al oeste de la ciudad de Ráfah, en la gobernación de Ráfah.

El Ejército israelí dijo, en respuesta a una petición de comentarios sobre el video, que el suceso del 23 de marzo de 2025 estaba siendo examinado a fondo.

"Todas las afirmaciones, incluida la documentación que circula sobre el incidente, serán examinadas a fondo y en profundidad para comprender la secuencia de los hechos y el manejo de la situación", dijo.

"SANGRE EN LOS VEHÍCULOS"

Hasta después del amanecer, Abed, que permaneció retenido en el lugar donde fue detenido inicialmente, no pudo hacerse una idea más clara de lo ocurrido.

"Con la primera luz del día, las cosas se aclararon, vi los vehículos de Emergencia Civil y de la Media Luna Roja, las puertas de todos los vehículos estaban abiertas y había sangre en los vehículos", dijo.

Dijo que vio a una excavadora cavar cuatro agujeros en el suelo arenoso antes de aplastar los vehículos destrozados y enterrarlos.

"En aquel momento no tenía ni idea de la suerte que habían corrido mis compañeros", afirmó.

Abed declaró que las fuerzas israelíes lo mantuvieron detenido unas 15 horas, durante las cuales fue interrogado y golpeado. Dijo que vio al cooperante que sigue desaparecido, detenido por soldados israelíes.

"Me preguntaron dónde había estado el 7 de octubre, decían que los palestinos son terroristas y que todos somos terroristas. También me hicieron muchas preguntas personales sobre mí y mi familia", dijo. "Sentí que estaba a punto de morir".

Al final, dijo, los soldados le hicieron algunas comprobaciones antes de decidir liberarlo.

Nebal Farsakh, portavoz de la Media Luna Roja Palestina, confirmó que Abed trabajaba para la organización como voluntario y que ese día se encontraba en Ráfah con la misión.

"Es el único superviviente, los dos compañeros que estaban con él murieron. Hay otro compañero que sigue desaparecido", declaró Farsakh a Reuters.

"En ese momento no tenía ni idea de si sus compañeros habían sido martirizados o estaban heridos y se habían salvado". (Escrito por James Mackenzie, Editado en Español por Ricardo Figueroa)