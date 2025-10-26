Paramilitares afirman haber tomado el control total de ciudad del oeste de Sudán

Las fuerzas paramilitares de Sudán anunciaron el domingo que tomaron el control total de El Fasher, el último gran centro urbano de Darfur, en el oeste del país, que aún no estaba bajo su dominio.

En un comunicado, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) afirmaron que habían "extendido [su] control sobre la ciudad de El Fasher, arrebatándosela a los mercenarios y milicias", en referencia al ejército sudanés, con el que llevan luchando desde hace más de dos años.

La AFP no pudo verificar de forma independiente esta afirmación y el ejército y sus aliados no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La ciudad, que es también la capital de Darfur del Norte, está bajo asedio de las FAR desde mayo de 2024.

Sus habitantes, sometidos desde hace meses a combates mortales, carecen de todo, según los testimonios recopilados por la AFP sobre el terreno.

Según la ONU, 260.000 civiles, la mitad de los cuales son menores, carecen de alimentos, agua y atención médica.

Desde abril de 2023, la guerra por el poder entre el general Abdel Fatah al Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto de Sudán desde el golpe de Estado de 2021, y el general Mohamed Daglo, al frente de las FAR, ha causado decenas de miles de muertos y ha provocado lo que la ONU califica como "la peor crisis humanitaria del mundo".

