Paramount amplía hasta el 20 de febrero el plazo de su oferta hostil por Warner Bros

22 ene (Reuters) - Paramount Skydance amplió el jueves hasta el 20 de febrero el plazo de su oferta hostil por Warner Bros Discovery, lo que le da más tiempo para convencer a los inversores de que su oferta por el estudio de Hollywood supera a un acuerdo rival con Netflix

Con DC Comics, franquicias icónicas como "Friends" o "Batman" y el servicio de streaming HBO Max en juego, un acuerdo exitoso cambiaría la dinámica de poder de Hollywood y podría ayudar a impulsar el crecimiento del ofertante en los próximos años

Netflix modificó el martes su oferta de 82.700 millones de dólares a una totalmente en efectivo, con la esperanza de acelerar el cierre del acuerdo y dar una mayor seguridad financiera a los inversores preocupados por su anterior acuerdo de acciones y efectivo

Ahora pagará en efectivo la totalidad de la oferta de 27,75 dólares por acción por los activos de streaming y los estudios de la empresa dirigida por David Zaslav, una oferta que fue aprobada por unanimidad por el consejo de Warner Bros

Paramount ha lanzado una ofensiva para convencer a los accionistas y ha demandado a Warner Bros para atraer al propietario de HBO a la mesa de negociación. Pero Warner Bros ha sugerido que Paramount necesita aumentar su oferta de 108.400 millones de dólares, o 30 dólares por acción, por toda la compañía para reanudar las conversaciones

El consejo de Warner Bros rechazó a principios de este mes una oferta modificada de Paramount que incluía 40.000 millones de dólares en acciones garantizados personalmente por Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre del CEO de Paramount, David Ellison

La fecha límite para la oferta de Paramount era originalmente el 21 de enero

Se espera que la pugna llegue a su punto álgido en una votación de accionistas prevista para abril, ya que los inversores de Warner sopesan el valor de los activos de cable que Paramount argumenta que carecen de valor

Warner Bros ha dicho que sus asesores utilizaron tres enfoques distintos para valorar Discovery Global, la empresa derivada que incluiría los activos de cable

El precio más bajo al que llegaron fue de 1,33 dólares por acción, aplicando un valor único a toda la empresa. El precio más alto de la horquilla era de 6,86 dólares por acción, en caso de que la escisión se incluyera en una operación futura

Paramount ha dicho en repetidas ocasiones que su oferta es superior al acuerdo de Netflix y tiene un camino más claro hacia la aprobación regulatoria

Los Ellison han argumentado que su relación con el presidente Donald Trump les da un camino regulatorio más fácil hacia la aprobación

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, dijo en una llamada posterior a los resultados del martes que la compañía ha hecho progresos para asegurar las aprobaciones regulatorias necesarias

Netflix espera que la incorporación de HBO Max le permita ofrecer opciones de suscripción más personalizadas y flexibles para satisfacer mejor las necesidades de su diversa audiencia global. También considera el negocio de las salas de cine como una nueva fuente de ingresos

Pero algunos analistas sostienen que la operación crearía incertidumbre a corto plazo en torno a los costos de integración, el gasto en contenidos y la gran carga de deuda de la empresa combinada

(Reporte de Harshita Mary Varghese en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)