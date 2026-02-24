Paramount aumenta la oferta por Warner Bros Discovery en un intento por bloquear a Netflix, según fuente

Por Dawn Chmielewski

24 feb (Reuters) - Paramount Skydance presentó una oferta más alta por Warner Bros Discovery, según informó el lunes a Reuters una fuente cercana al asunto, intensificando así los esfuerzos para frustrar el acuerdo del propietario de HBO Max con Netflix.

La guerra de ofertas por uno de los activos más codiciados de Hollywood, que incluye las franquicias de Harry Potter y Juego de Tronos, ha elevado las apuestas por el dominio del mercado liderado por el "streaming".

La nueva oferta de Paramount, que mejora su propuesta inicial de US$108.400 millones, o US$30 por acción, por toda la empresa, pretende abordar las preocupaciones de Warner Bros sobre la certeza de su financiación, según la fuente.

Reuters no pudo determinar de inmediato cómo se revisó la oferta. Warner Bros y Paramount se negaron a hacer comentarios, mientras que Netflix no pudo ser contactada de inmediato.

Netflix, el pretendiente elegido por Warner Bros, que ofreció comprar los estudios y los activos de "streaming" por US$27,75 por acción en efectivo, o US$82.700 millones, puede igualar la última oferta de Paramount, dirigida por David Ellison.

Variety dijo en un artículo publicado el lunes por la noche que Warner Bros probablemente estudiaría la oferta de Paramount, aunque seguiría recomendando el acuerdo con Netflix a sus accionistas.

Netflix dispone de abundante efectivo y podría aumentar su oferta por el propietario de HBO Max, mientras que la oferta rival de Paramount cuenta con el respaldo del multimillonario Larry Ellison, de Oracle.

Se pidió a la matriz de CBS que presentara su "mejor y última oferta" después de que Warner Bros rechazara una oferta mejorada que incluía el pago de US$2.800 millones en concepto de indemnización por rescisión a Netflix y la adición de un cargo por demora trimestral de 25 centavos por acción a partir del próximo año para compensar a los accionistas de Warner Bros por cualquier retraso en el cierre del acuerdo.

Warner Bros había afirmado que la oferta de Paramount del 10 de febrero seguía sin alcanzar lo que su consejo de administración consideraba una propuesta superior y le dio un plazo de siete días, hasta el 23 de febrero, para presentar una oferta revisada.

Los analistas de MoffettNathanson habían afirmado anteriormente que una oferta de Paramount de alrededor de US$34 por acción pondría fin a la guerra de ofertas y "evitaría más debates sobre el valor de Discovery Global".

Warner Bros tiene previsto escindir sus activos de televisión por cable, como CNN y HGTV, en Discovery Global, lo que podría reportar entre US$1,33 y US$6,86 por acción, según las estimaciones de Warner Bros.

Netflix dijo que su oferta ofrece a los accionistas de Warner Bros una ventaja adicional gracias a la escisión de Discovery Global, que, según WBD, aportará valor al dotar a la nueva empresa de una mayor flexibilidad estratégica, operativa y financiera.

Sin embargo, Paramount ha afirmado que la escisión del cable, fundamental para la oferta del gigante de video por demanda, carece de valor efectivo.

Warner Bros, dirigida por David Zaslav, se vio presionada por Ancora Capital después de que el inversor activista adquiriera una participación de aproximadamente US$200 millones en la propietaria de HBO y acusara a la empresa de no colaborar adecuadamente con Paramount.

El inversor advirtió que, si Warner Bros se niega a reanudar las conversaciones con Paramount, votará en contra del acuerdo con Netflix y pedirá cuentas al consejo de administración de la empresa durante su junta anual.

Las acciones de Paramount subían un 1,3% hasta alcanzar los US$10,70 en la negociación prolongada.

(Información de Harshita Mary Varghese y Aditya Soni en Bangalore; reporte adicional de Jaspreet Singh en Bangalore; edición de Arun Koyyur y Alan Barona; edición en español de María Bayarri Cárdenas)