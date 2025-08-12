Paramount compró derechos de la UFC

Por la transmisión de los principales 13 eventos y de las 30 "Fight Night" de la UFC en Estados Unidos, Paramaunt Skydance Corporation le pagará al TKO Group 7700 millones de dólares por siete años, eliminará el modelo "pay-per-view" y difundirá los combates a través del canal Paramount+ (Paramount Plus), aunque algunos podrán ser seguidos en la cadena CBS.

De esa manera, el coloso de los medios de comunicación prevé generar un incremento de los abonados a su servicio de streaming, calculado en 77,7 millones de usuarios en el segundo semestre de este año.

La fusión de Paramount Global, National Amusements y Skydance Media fue aprobada recientemente por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos en una operación que se realizó por un total de 8400 millones de dólares.

Entre los accionistas de la nueva compañía, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, está el grupo RedBird Capital Partners, el fondo de Gerry Cardinale (también propietario del club Milan), quien pasó a integrar el nuevo consejo de administración.

