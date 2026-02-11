Paramount mejora la oferta por Warner proponiendo pagar la rescisión del acuerdo con Netflix

Por Harshita Mary Varghese y Aditya Soni

11 feb (Reuters) - Skydance ha mejorado su oferta por Warner Bros Discovery ofreciendo a los accionistas dinero extra por cada trimestre que la operación no se cierre a partir del próximo año y aceptando cubrir la indemnización que el propietario de HBO debería pagar a Netflix.

Aunque Paramount no ha aumentado su oferta por acción, estas ventajas suponen un nuevo intento de la empresa por atraer a los accionistas de Warner Bros en su prolongada batalla con Netflix por el control de algunos de los activos televisivos y cinematográficos más preciados del mundo.

Paramount anunció el martes que ha ofrecido a los accionistas una "comisión por demora" de 25 centavos por acción, lo que supone unos 650 millones de dólares en efectivo cada trimestre desde principios de 2027 hasta que se cierre el acuerdo con Warner Bros, lo que demuestra su confianza en que la transacción se completará con relativa rapidez. Paramount no aumentó su oferta global de 30 dólares por acción, o 108.400 millones de dólares incluyendo la deuda, pero dijo que financiaría los 2.800 millones de dólares de indemnización que Warner Bros debería pagar a Netflix si fracasara su acuerdo de 82.700 millones de dólares por sus activos de estudio y "streaming".

Tanto Netflix como Paramount codician Warner Bros por sus estudios cinematográficos y televisivos líderes, su amplia biblioteca de contenidos y sus importantes franquicias, como "Juego de Tronos", "Harry Potter" y los superhéroes de DC Comics Batman y Superman.

Paramount, propietaria de CBS, también adquiriría las cadenas de televisión de Warner Bros, incluidas CNN y TNT, que se escindirían en una empresa que cotizaría por separado, Discovery Global, antes de la fusión con Netflix.

PRESIÓN DE UN INVERSOR ACTIVISTA

El inversor activista Ancora Holdings ha acumulado una participación de aproximadamente 200 millones de dólares en Warner Bros y planea oponerse al acuerdo de venta de sus activos televisivos y cinematográficos a Netflix, según informó el Wall Street Journal el martes.

Ancora podría anunciar su posición este mismo miércoles, según la información del WSJ, que añade que planea seguir comprando acciones de Warner.

La empresa ha informado en privado al director ejecutivo de Warner, David Zaslav, de que está dispuesta a iniciar una lucha por el control de la empresa si el consejo de administración no consigue el mejor acuerdo posible para los accionistas con Paramount, según el artículo.

Warner Bros tiene una capitalización bursátil de unos 69.000 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG, lo que hace que la participación de Ancora sea inferior al 1% de la empresa.

Las empresas no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters a última hora del martes.

Varios analistas afirmaron que esta medida indicaba la confianza de Paramount en que el acuerdo con Netflix podría no superar el escrutinio regulatorio y que tendría un camino más fácil hacia la aprobación, pero que podría no ser suficiente para influir en los inversores que esperan una oferta más alta.

"Es poco probable que el acuerdo mejorado aleje a WBD de Netflix y la acerque a Paramount. Paramount está lanzando espaguetis contra la pared con la esperanza de que algo se pegue", afirmó Ross Benes, analista de Emarketer.

"Aparte de subir el precio, la mejor oportunidad de Paramount para arrebatarle WBD a Netflix es que los reguladores externos bloqueen a Netflix."

Warner Bros afirmó que su junta directiva revisaría la oferta revisada, pero no ha cambiado su recomendación a favor del acuerdo con Netflix.

Netflix no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Las acciones de Warner Bros subían un 2%, mientras que Netflix ganaba un 1,7% y Paramount se revalorizaba un 1,3% en las operaciones de la tarde.

(Información de Harshita Mary Varghese y Aditya Soni en Bangalore, información adicional de Kritika Lamba; edición de Arun Koyyur, Nick Zieminski, Alan Barona y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Jorge Ollero Castela)