Paramount presenta una oferta hostil de US$108.400 millones por Warner Bros Discovery

8 dic (Reuters) - Paramount Skydance lanzó el lunes una oferta hostil por valor de US$108.400 millones por Warner Bros Discovery, poniendo en aprietos el acuerdo con Netflix en un último esfuerzo por crear una potencia mediática que desafíe el dominio del gigante del "streaming".

Netflix había salido victorioso el viernes de una guerra de ofertas de semanas de duración con Paramount y Comcast, asegurándose un acuerdo de capital de US$72.000 millones por los estudios de televisión, cine y activos de "streaming" de Warner Bros Discovery.

La oferta, que asciende a US$82.700 millones incluida la deuda y viene acompañada de una compensación de rescisión de US$5.800 millones por parte de Netflix, se enfrentará probablemente a un fuerte escrutinio antimonopolio.

Paramount presentó múltiples ofertas a partir de septiembre para forjar una potencia de entretenimiento capaz de desafiar a Netflix y a gigantes tecnológicos como Apple, que se han expandido en el sector audiovisual, pero se han enfrentado a rechazos.

Ha ofrecido comprar toda la compañía a US$30 por acción, en comparación con la oferta de Netflix de casi US$28 por acción por sus activos.

Paramount sigue siendo uno de los principales estudios de Hollywood, pero su récord de taquilla ha sido desigual, con victorias ocasionales de franquicias compensadas por períodos en los que su catálogo ha ido a la zaga de Disney, Universal y Warner Bros en cuota de mercado de Estados Unidos.

El grupo había enviado una carta a Warner Bros cuestionando el proceso de venta y alegando que la empresa había abandonado un proceso de licitación justo y había predeterminado a Netflix como ganador.

Esto siguió a las informaciones de que la dirección de Warner Bros calificó el acuerdo de Netflix como una "jugada segura" mientras hablaba negativamente de la oferta de Paramount.

Analistas y expertos de la industria ven a Paramount como el mejor candidato para adquirir Warner Bros Discovery, dados los profundos bolsillos de Lospennato —respaldado por su padre, el cofundador de Oracle y la segunda persona más rica del mundo Larry Ellison— y los estrechos vínculos con el Gobierno de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los periodistas el domingo que la combinación Netflix-Warner Bros podría plantear problemas de cuota de mercado y que él tendría voz y voto en el acuerdo.

Bloomberg News ha informado de que Trump se reunió con Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, a mediados de noviembre, y le dijo que Warner Bros debería venderse al mejor postor.

La oferta de Netflix ya ha suscitado duras críticas por parte de congresistas de ambos partidos y sindicatos de Hollywood ante la preocupación de que pueda provocar recortes de empleo, así como precios más altos para los consumidores.

La compañía combinada tendrá un solapamiento sustancial y sus ingresos combinados por "streaming" disminuirían a menos que Netflix duplique sus precios o gestione plataformas separadas, ninguna de las cuales espera la correduría, han dicho los analistas de Morningstar.

Para disipar los temores antimonopolio, Sarandos había dicho que el acuerdo generaría valor para los consumidores, los accionistas y el talento, y afirmó que Netflix tiene "mucha confianza" en el proceso regulatorio.

Según los analistas, la motivación de Netflix radicaría en asegurarse el control exclusivo y a largo plazo de la propiedad intelectual de primera calidad y reducir la dependencia de estudios externos a medida que se expande en los sectores del juego, el entretenimiento en directo y otros ecosistemas de consumo más amplios.

El acceso al vasto fondo de propiedad intelectual de WBD proporcionaría credibilidad inmediata, alcance de audiencia y potencial de comercialización para sus ambiciones de juego, un área en la que Netflix todavía está creando contenido original y reconocimiento de marca. (Información de Harshita Mary Varghese y Aditya Soni en Bengaluru; edición de Arun Koyyur; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)