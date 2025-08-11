Paramount+ será el nuevo hogar de todos los eventos de UFC en Estados Unidos

NUEVA YORK (AP) — Paramount se convertirá en el nuevo hogar de los eventos de Ultimate Fighting Championship en todo Estados Unidos el próximo año, a través de un acuerdo de siete años anunciado con TKO Group el lunes.

Según el acuerdo, Paramount distribuirá exclusivamente la programación completa de los 13 eventos numerados principales de la UFC y 30 "Fight Nights" en su plataforma de streaming Paramount+ — con algunos eventos numerados también programados para transmitirse simultáneamente en CBS — a partir de 2026.

Es un cambio respecto al modelo actual de pago por evento de la UFC, que Paramount y TKO dicen permitirá que la programación de artes marciales mixtas llegue a más consumidores en todo el país.

David Ellison, presidente y CEO de Paramount, afirmó en un comunicado: "La ventaja de Paramount radica en el alcance expansivo de nuestras plataformas lineales y de streaming. Los deportes en vivo continúan siendo una piedra angular de nuestra estrategia más amplia, impulsando el compromiso, el crecimiento de suscriptores y la lealtad a largo plazo, y la incorporación de los eventos imperdibles de la UFC durante todo el año a nuestras plataformas es una gran victoria".

Mark Shapiro, presidente y COO de TKO, añadió que el acuerdo significará "un compromiso más profundo para la apasionada base de fanáticos de la UFC" y que sus atletas "adorarán este nuevo escenario".

Actualmente, los eventos de la UFC se transmiten en ESPN, que ha ofrecido precios escalonados para que los fanáticos puedan ver contenido a través de las ofertas de televisión de la red deportiva y la plataforma de streaming ESPN+ desde 2019. La asociación de la UFC con ESPN, propiedad de Disney, se extiende hasta finales de 2025.

El acuerdo de siete años entre Paramount y TKO tiene un valor anual promedio de US$1100 millones, dijeron las compañías el lunes, marcando un notable aumento respecto a los aproximadamente US$550 millones que ESPN paga anualmente por la cobertura de la UFC en la actualidad. Pero el nuevo hogar de la UFC en Paramount simplificará las ofertas para los fanáticos, con todo el contenido disponible en Paramount+ (que actualmente cuesta entre US$7,99 y US$12,99 dólares al mes), en lugar de varias tarifas de pago por evento.

Paramount también dijo que tiene la intención de explorar los derechos de la UFC fuera de Estados Unidos "a medida que estén disponibles en el futuro". La noticia de su acuerdo con la UFC llega solo días después de que Paramount fuera vendida oficialmente a Skydance tras un tumultuoso esfuerzo de más de un año para cambiar la propiedad del gigante de los medios de comunicación.

Y Ellison, el nuevo CEO de Paramount e hijo del multimillonario cofundador de Oracle, Larry Ellison, ha enfatizado durante mucho tiempo la necesidad de la compañía de inclinarse hacia la tecnología y expandir las ofertas de streaming directo al consumidor.

Las acciones de TKO —que, además de la UFC, también alberga la WWE— subieron más del 5,4% en las operaciones del lunes por la mañana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.