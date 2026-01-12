Paramount Skydance demanda a Warner Bros para obtener detalles de acuerdo con Netflix

12 ene (Reuters) - Paramount Skydance demandó el lunes a Warner Bros Discovery para obtener más información sobre un acuerdo rival de US$82.700 millones con Netflix, intensificando la batalla por hacerse con el control de uno de los estudios de Hollywood con más historia.

La compañía dirigida por David Ellison también dijo que planea nombrar directores para el consejo de Warner Bros Discovery, en uno de sus pasos más agresivos hasta ahora para convencer a los accionistas de que su oferta hostil de US$30 por acción en efectivo es superior a la oferta de US$27,75 por acción en efectivo y acciones de Netflix.

La matriz de CBS y Netflix han mantenido una acalorada batalla por Warner Bros, sus preciados estudios de cine y televisión, y su extensa biblioteca de contenidos que incluye "Harry Potter" y el universo de DC Comics.

En una carta a los accionistas, Paramount también dijo que propondría una enmienda a los estatutos de Warner Bros que requeriría la aprobación de los accionistas para cualquier separación del negocio de televisión por cable del gigante de los medios de comunicación que es clave para el acuerdo de Netflix.

Paramount dijo la semana pasada que el valor de la escisión del negocio por cable era prácticamente nulo y reiteró su oferta modificada de US$108.400 millones tras otro rechazo del consejo de Warner Bros.

La oferta enmendada incluía US$40.000 millones en acciones garantizadas personalmente por el cofundador de Oracle, Larry Ellison, padre del presidente ejecutivo de Paramount, David Ellison, y US$54.000 millones en deuda.

"WBD ha proporcionado razones cada vez más novedosas para evitar una transacción con Paramount, pero lo que nunca ha dicho, porque no puede, es que la transacción de Netflix es financieramente superior a nuestra oferta real", escribió Paramount en una carta a los accionistas de Warner Bros.

"A menos que el consejo de administración de WBD decida ejercer su derecho a comprometerse con nosotros bajo el acuerdo de fusión de Netflix, esto probablemente se reducirá a su voto en una reunión de accionistas".

Netflix y Warner Bros no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Las acciones de Warner Bros bajaban un 1,5% en las primeras operaciones, mientras que las de Netflix subían un 0,8% y las de Paramount un 0,3%.

El argumento de Paramount, que está utilizando para convencer a los inversores, es que su oferta en efectivo por la totalidad de Warner Bros ofrece más seguridad que el acuerdo con Netflix por los estudios y los activos de streaming y superará más fácilmente los obstáculos regulatorios.

Los malos resultados de Versant, la escisión de cable de Comcast, también han dado nuevos argumentos a la campaña de Paramount para convencer a los accionistas de Warner Bros de que su oferta es mejor.

La oferta de Paramount expira el 21 de enero, pero la empresa puede prorrogarla.

(Reporte de Aditya Soni y Deborah Sophia en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)