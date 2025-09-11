Paramount Skydance prepara una oferta por Warner Bros Discovery respaldada por Ellison, según WSJ

11 sep (Reuters) - Paramount Skydance está preparando una oferta en efectivo por Warner Bros Discovery que cuenta con el respaldo de la familia Ellison, informó el jueves The Wall Street Journal.

Las acciones de Warner Bros se disparaban más de un 30%, mientras que Paramount subía un 7% tras conocerse la noticia.

La oferta será por toda la compañía, incluidas sus cadenas de cable y su estudio de cine, indicó la información, que cita a personas conocedoras del proceso.

Paramount no quiso hacer comentarios, mientras que Warner Bros no respondió de inmediato a una petición de comentarios de Reuters.

Tras la fusión de Paramount con Skydance Media, su presidente ejecutivo, David Ellison, hijo del multimillonario Larry Ellison, está buscando una forma de reforzar el catálogo de películas de la compañía y sus ambiciones de streaming, al tiempo que recorta costos y reestructura su servicio Paramount+.

Los analistas han señalado que los grandes bolsillos de la familia Ellison y su voluntad de respaldar el acuerdo con su patrimonio personal han sido clave para que se llevara a cabo, en un momento en el que Paramount se enfrenta a una fuerte deuda y a un difícil mercado de streaming.

Warner Bros Discovery ya ha anunciado planes para separar su negocio de cable de sus estudios y operaciones de streaming, a medida que las empresas de medios de comunicación se reestructuran en un marco de disminución de la audiencia de televisión y de crecimiento del streaming. (Reporte de Zaheer Kachwala en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)