Paramount Skydance se dispara en Bolsa un 31% tras el acuerdo con TKO para emitir los combates de la UFC

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

La cotización de la Corporación Paramount Skydance se dispara este miércoles más de un 31% después de que alcanzase un acuerdo con TKO para emitir en régimen de exclusividad durante los próximos siete años y por US$7700 millones (6578 millones de euros) los combates de la Ultimate Fighting Championsip (UFC), especializada en artes marciales mixtas.

De esta forma, las acciones la empresa se negociaban a las 20.00 hora peninsular española en los US$14,37 (12,28 euros), un 31,02% más que en la apertura y que se suma al alza del 8% registrado el martes.

Según se desprende del comunicado conjunto publicado el lunes, el contrato de asociación tendrá una duración de siete años, a iniciarse en 2026, a razón de US$1100 millones (939,7 millones de euros) anuales.

Esto permitirá a Paramount retransmitir los 13 eventos numerados de la UFC y 30 Fight Nights a través de la plataforma Paramount+.

Algunas de estas veladas podrán emitirse de manera simultánea en la CBS, propiedad de Paramount.

Como parte del acuerdo, UFC y Paramount abandonarán el actual modelo de 'pay-per-view' de UFC para ofrecer estos eventos prémium sin coste adicional a todos los suscriptores de Paramount+ que estén en Estados Unidos.

Además, Paramount estudiará hacerse con los derechos de UFC fuera de EE.UU. a medida que estén disponibles.