"Parece que Vinicius es un provocador y es el que recibe más faltas", dice Ancelotti

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió este miércoles a su joven jugador brasileño Vinicius, asegurando que "parece que es un provocador y la realidad dice que es el que recibe más faltas".

"Está pasando que parece que Vinicius es un provocador y la realidad dice que es el jugador que recibe más faltas, bofetadas y empujones, esta es la realidad", aseguró Ancelotti en rueda de prensa previa al encuentro de Liga contra el Cádiz del jueves.

"Tutelar a todos los jugadores para no faltarles al respeto, no sólo en lo futbolístico sino también en los personal, es un logro que debe tener el fútbol con todos, no sólo con los que tiene más calidad", explicó el técnico del Real Madrid.

Ancelotti, que el lunes tuvo que calmar a Vinicius tras recibir una tarjeta amarilla contra el Rayo Vallecano por sus protestas tras sufrir varias faltas, afirmó que "hay una palabra que no es tan común en los países latinos que es 'fair-play', que puede ser la parte más importante del fútbol".

"Significa jugar correcto", añadió Ancelotti, quien, no obstante, reconoció que Vinicius debe mejorar su respuesta a las provocaciones.

"Ahí tiene que mejorar", admitió el técnico merengue, quien recordó, no obstante, que "provocar no es fair-play porque uno entra en el campo para jugar al fútbol, pero no para provocar, pero está claro que el jugador tiene que mejorar en este aspecto. Es muy joven y va a mejorar".

Gr/dr

AFP