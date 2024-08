Parecen artículos de noticias reales, pero en realidad son anuncios de la campaña de Kamala Harris

Si no se leen con detenimiento, varios anuncios recientes de Kamala Harris pueden dar la falsa impresión de que algunas importantes organizaciones de noticias están tomando partido en la campaña por la presidencia de Estados Unidos.

Los anuncios, que han aparecido en algunas fuentes de búsqueda de Google, incluyen enlaces a noticias legítimas pero presentan —en palabras que parecen ser titulares de las organizaciones de noticias originales— mensajes pro-Harris escritos por la campaña de la demócrata. Fueron revelados en un artículo de Axios esta semana.

Google y la campaña defienden la práctica como legítima y legal, utilizada en el pasado tanto por demócratas como por republicanos. Pero ha generado preocupación por parte de algunos medios y otros.

Jane Kirtley, profesora de Ética Mediática de la Universidad de Minnesota, afirmó: “Se trata de confusión y engaño”.

Si bien la televisión sigue siendo la forma dominante de publicidad política, los anuncios de Google que pasan desapercibidos también indican que habrá muchas formas diferentes en que las campañas políticas intentarán llegar a los votantes este otoño.

Los anuncios de Google han aparecido para los consumidores que realizan búsquedas, generalmente en regiones geográficas específicas. Un anuncio, por ejemplo, tiene el título “La visión económica de la vicepresidenta Harris: Costos más bajos y salarios más altos”. El texto que aparece debajo dice: “un futuro en el que toda persona tenga la oportunidad no sólo de sobrevivir sino de salir adelante. No volveremos a las fallidas políticas de efecto goteo que perjudican a las familias trabajadoras”.

El anuncio incluye un enlace a un artículo en el sitio web de The Associated Press, donde esos mensajes no aparecen. De manera similar, un anuncio que enlaza con un artículo de The Guardian afirma que Harris “es una defensora de la libertad reproductiva y detendrá las prohibiciones del aborto de Trump”.

Un vocero de The Guardian dijo que “si bien entendemos por qué una organización podría desear alinearse con la marca confiable de The Guardian, debemos asegurarnos de que se utilice de manera adecuada y con nuestro permiso. Nos comunicaremos con Google para obtener más información sobre esta práctica”.

La AP también señaló que desconocía que uno de sus artículos estuviera siendo utilizado con este fin.

“El periodismo de la AP es independiente, basado en hechos y no partidista y no debe ser tergiversado de ninguna manera”, dijo el portavoz Patrick Maks.

