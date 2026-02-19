Pareja británica detenida en Irán fue condenada a 10 años de prisión, denuncia su familia

Una pareja británica detenida en Irán desde enero de 2025 fue condenada a 10 años de prisión por espionaje en un juicio relámpago, denunció este jueves su familia, mientras Londres tachó la decisión de "injustificable".

Lindsay y Craig Foreman, ambos de 52 años, estaban realizando una vuelta al mundo en moto cuando fueron capturados en el centro de la República Islámica. Siempre han negado las acusaciones formuladas por Teherán de actuar como espías.

"Mis padres han sido condenados a 10 años de prisión tras un juicio que solo duró tres horas y en el que no se les permitió presentar su defensa", señaló en un comunicado su hijo Joe Bennett, quien añadió que sus familiares están "profundamente preocupados".

La ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, rechazó la condena como "absolutamente indignante y totalmente injustificable".

"Seguiremos este caso sin descanso ante el gobierno iraní hasta que Craig y Lindsay Foreman sean devueltos sanos y salvos a Reino Unido y se reúnan con su familia", aseguró la funcionaria en un comunicado.