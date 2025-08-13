Pareja es declarada culpable en Texas por albergar a trabajadores que estaban ilegalmente en Estados Unidos

Dos propietarios de una panadería del sur de Texas fueron declarados culpables de ocultar y albergar a empleados que se encontraban de manera ilegal en Estados Unidos, determinó un jurado el miércoles por la tarde tras un juicio que duró tres días.

Leonardo Báez y Nora Ávila-Guel, una pareja mexicana con residencia legal permanente en Estados Unidos, fueron acusados después de ser arrestados en su panadería junto con ocho empleados en febrero. Es un caso poco común en el que los propietarios de negocios son acusados de delitos penales en lugar de solo recibir una multa.

Seis de los empleados tenían visas de turista y dos estaban en el país ilegalmente. Ninguno tenía permiso para trabajar en Estados Unidos. Los empleados vivían en una habitación con seis camas y compartían dos baños en el mismo edificio que la panadería, según el afidávit federal.

Báez y Ávila-Guel fueron juzgados esta semana en Brownsville, una ciudad fronteriza a unos 20 minutos en auto al sureste de su panadería en Los Fresnos. El jurado escuchó a cinco testigos del gobierno, incluido un agente que estuvo presente durante la redada, ante el juez federal de distrito Fernando Rodriguez, Jr. La defensa no presentó testigos.

Durante el juicio se reprodujeron videos de las entrevistas con los dos empleados en el país sin visas ni autorización de trabajo. Ambos empleados dijeron que no fueron retenidos contra su voluntad y que fueron compensados por su trabajo, según informes locales.

Báez y Ávila-Guel pudieron regresar a trabajar mientras esperaban el juicio. Cuando reabrieron su panadería en abril, el negocio tuvo un flujo constante de clientes que regresaron para brindar su apoyo. Continuarán en libertad bajo fianza hasta su audiencia de sentencia, que está programada para noviembre.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.