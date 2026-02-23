Parex Resources propone pagar US$500 millones por activos de Frontera Energy en Colombia

BOGOTÁ, 23 feb (Reuters) - La canadiense Parex Resources lanzó una oferta para adquirir los activos de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia por 500 millones de dólares, informó la compañía oferente en un comunicado.

La oferta de Parex representa una prima de 125 millones de dólares en comparación con el acuerdo de adquisición previo entre la energética GeoPark y Frontera Energy, que a finales de enero anunció el cierre de un convenio para comprar esos activos por 375 millones de dólares.

Parex explicó que la oferta es en efectivo, más la asunción de deuda de Frontera, además de un pago contingente de 25 millones de dólares bajo términos sustancialmente similares a los del acuerdo de adquisición existente con GeoPark.

“Nuestra oferta totalmente en efectivo para adquirir el negocio upstream en Colombia de Frontera proporciona un valor inmediato y superior para Frontera y sus accionistas", dijo Imad Mohsen, presidente y director ejecutivo de Parex en un comunicado. "Esperamos avanzar en las conversaciones con el Consejo y el equipo directivo de Frontera para concretar una transacción".

La producción promedio anual de petróleo y gas de Frontera Energy fue de 38.934 barriles de petróleo equivalentes por día al cierre del tercer trimestre del año pasado.

El portafolio de Frontera está compuesto por 17 bloques de exploración y producción en Colombia, incluidos los campos Quifa y el bloque Cubiro.

Parex es una de las mayores compañías independientes de petróleo y gas en Colombia. En diciembre pasado, la firma canadiense firmó con la estatal Ecopetrol un nuevo acuerdo para la exploración y producción de hidrocarburos en Colombia, que se sumó a uno previo en dos grandes cuencas del país sudamericano y en los que se proyectaron inversiones por un poco más de 400 millones de dólares. (Nelson Bocanegra y Luis Jaime Acosta)