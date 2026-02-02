París 2024: El IPC reasignó medalla a Perini en remo

Tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de octubre pasado y los resultados oficiales actualizados, Perini, que inicialmente finalizó la competencia tercero, recibirá la presea de bronce.

El Heritage Team del IPC está coordinando los procedimientos para la reasignación oficial de la medalla, que se entregará al Comité Paralímpico Italiano (IPC) una vez completados todos los trámites necesarios.

"Tomó mucho tiempo, pero este asunto se resolvió de la mejor manera posible. Giacomo había logrado ese éxito en la cancha, se merecía esa medalla, y estamos muy contentos de que esta historia finalmente haya llegado a su fin, reconociendo el mérito del atleta italiano por su éxito deportivo", afirmó el presidente de la CIP, Marco Giunio De Sanctis.

"Esta decisión da derecho al medallero paralímpico italiano a una medalla adicional, y Giacomo tiene derecho a todo el reconocimiento asociado a este logro, incluida la medalla", añadió De Sanctis.

"Para nosotros, es motivo de gran alegría y orgullo, una satisfacción que compartimos principalmente con Perini, la Federación de Remo y, especialmente, en memoria del presidente Davide Tizzano, recientemente fallecido", completó De Sanctis.

Perini fue despojado de la medalla de bronce tras haber sido descalificado en la competencia de remo PR1 de París 2024 ganada por el británico Bejamin Pritchard, quien antecedió al ucraniano Roman Polianskyi.

El italiano sufrió la quita de la medalla por tener su teléfono celular en su equipamiento, mientras que la norma establece que el deportista no puede traer equipos electrónicos con los que transmitir y recibir información aunque no sean utilizados.

El TAS anuló la decisión de la Federación Internacional de Remo (World Rowing) y restableció oficialmente el tercer puesto a Perini "a efectos de conceder la medalla de bronce al atleta, que había sido excluido del ranking de la final PR1 M1x de los Juegos Paralímpicos de París 2024 por poseer un teléfono móvil a bordo de la embarcación".

En su fallo, el TAS aclaró que la decisión de World Rowing no entraba en el llamado "campo de juego", ya que no se trataba de una evaluación técnica realizada durante la carrera sino de una medida disciplinaria posterior, basada en la interpretación de una regla.

El TAS aclaró que el fallo restablece la clasificación oficial, pero la entrega efectiva de la medalla deberá ser realizada por el IPC, que es el único organismo autorizado para validar y distribuir los premios paralímpicos. (ANSA).