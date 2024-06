París 2024: Lo que hay que saber de la natación artística

Vistazo a la natación artística de los Juegos Olímpicos:

—Wang Liuyi y Wang Qianyi, China: Las mellizas de 27 años dominaron en el mundial este año en Doha, Qatar, y serán las favoritas al oro en París.

—Rusia se queda en casa: Después de barrer el oro en seis Juegos consecutivos, Rusia no ha participado de los tres últimos mundiales y no estará en París debido a la invasión rusa a Ucrania. Por primera vez desde 1996, un país que no es Rusia se colgará el oro.

—Los hombres están bienvenidos: Los hombres han competido durante décadas en los niveles inferiores del deporte que previamente se le conoció como nado sincronizado, pero esta será la primera ocasión que podrán estar en la piscina olímpica. Únicamente podrán hacerlo en la competencia de equipos, no en los duetos, con un límite de dos hombres en los equipos de ocho.

—Nuevas potencias: China se perfila para cubrir el vacío dejado por Rusia en lo más alto del podio tras llevarse siete de los 11 eventos en el último mundial. Japón y España pueden terciar.

—Pueden sorprender: Las nuevas reglas en el deporte abren la puerta para competencias más abiertas. El equipo mexicano sorprendió al ganar medalla de oro en la última Copa del Mundo y sueña con otro histórico metal en París.

La competición se realizará a lo largo de cinco días en el nuevo Centro Acuático de París. Arranca el 5 de agosto y concluye el 10 de agosto, con el 8 como día de descanso.

—Dueto: Svetlana Kolesnichenko y Svetlana Romashina, Rusia.

—Equipos: Rusia.

AP